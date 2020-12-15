تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 05:31 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه ريال مدريد نظيره أتلتيك بيلباو، مساء اليوم، الثلاثاء، في المباراة التي ستجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الثلاثاء على ملعب الفريدو دي ستيفانو فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: كورتوا.
خط الدفاع: راموس، فاران، ميندي، كارفخال.
خط الوسط: توني كروس، مودريتش، فالفيردي.
خط الهجوم: كريم بنزيما، أسينسيو، فاسكيز.

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