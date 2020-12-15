الزمالك يُسابق الزمن لتجديد عقد فرجاني ساسي

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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تسعى اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك، على تجديد عقد الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك خلال الموسم المقبل، ويحق له التوقيع مع أي فريق خلال الصيف المقبل.

وتحاول إدارة الزمالك على توفير مقدم عقد ساسي، من أجل تجديد تعاقده، في ظل اتفاق الإدارة مع اللاعب على التجديد فور توفير مقدم عقده الجديد.

ويتقاضى ساسي حاليًا مليون يورو و400 ألف يورو، ومن المقرر تعديل القيمة المالية في عقده، مع توفير مقدم العقد الجديد من أجل التجديد له.

وتلقى فرجاني ساسي العديد من العروض خلال الفترة الماضية، قبل الاتفاق على تجديد عقده وغلق باب الرحيل.

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