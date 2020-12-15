ندوة عبر الإنترنت حول "القوة الناعمة للسينما"
الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 05:21 م
أحمد رمضان متولي
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بالتعاون مع معهد السينما والتليفزيون الهندي، ينظم مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي، التابع لسفارة الهند بالقاهرة، ندوة عبر الإنترنت حول "القوة الناعمة للسينما"، وذلك الساعة 12:30 مساءً يوم الخميس الموافق 17 ديسمبر 2020.
المتحدثون البارزون خلال الندوة:
1- السيد/ بهوبيندرا كاينتولا، مدير معهد السينما والتليفزيون الهندي، بونه، الهند.
2- د/ سانديب شاهاري، منسق مبادرة مهارات الهند، معهد السينما والتليفزيون الهندي، بونه، الهند.
3- السيدة/ أشميتا جوها نيوجي، مخرجة سينمائية هندية.
4- السيدة/ بشرى، ممثلة مصرية.
5- د/ هشام جمال، عميد المعهد العالي للسينما، أكاديمية الفنون.
6- د/ منى الصبان، أستاذة بالمعهد العالي للسينما ومديرة المدرسة العربية للسينما والتليفزيون.
7- السيد/ أمير رمسيس، مخرج سينمائي مصري.
يدير الندوة السيد/ ساتيش بي. كريشنان، سكرتير ثالث، مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي.
تناقش الندوة أهمية السينما كقوة ناعمة وتلقى الضوء على مجالات التعاون المختلفة.