ندوة عبر الإنترنت حول "القوة الناعمة للسينما"

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 05:21 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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بالتعاون مع معهد السينما والتليفزيون الهندي، ينظم مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي، التابع لسفارة الهند بالقاهرة، ندوة عبر الإنترنت حول "القوة الناعمة للسينما"، وذلك الساعة 12:30 مساءً يوم الخميس الموافق 17 ديسمبر 2020.

المتحدثون البارزون خلال الندوة:

1-    السيد/ بهوبيندرا كاينتولا، مدير معهد السينما والتليفزيون الهندي، بونه، الهند.

2-    د/ سانديب شاهاري، منسق مبادرة مهارات الهند، معهد السينما والتليفزيون الهندي، بونه، الهند.

3-    السيدة/ أشميتا جوها نيوجي، مخرجة سينمائية هندية.

4-    السيدة/ بشرى، ممثلة مصرية.

5-    د/ هشام جمال، عميد المعهد العالي للسينما، أكاديمية الفنون.

6-    د/ منى الصبان، أستاذة بالمعهد العالي للسينما ومديرة المدرسة العربية للسينما والتليفزيون.

7-    السيد/ أمير رمسيس، مخرج سينمائي مصري.

يدير الندوة السيد/ ساتيش بي. كريشنان، سكرتير ثالث، مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي.

تناقش الندوة أهمية السينما كقوة ناعمة وتلقى الضوء على مجالات التعاون المختلفة.

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