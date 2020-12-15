



بالتعاون مع معهد السينما والتليفزيون الهندي، ينظم مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي، التابع لسفارة الهند بالقاهرة، ندوة عبر الإنترنت حول "القوة الناعمة للسينما"، وذلك الساعة 12:30 مساءً يوم الخميس الموافق 17 ديسمبر 2020.





المتحدثون البارزون خلال الندوة:





1- السيد/ بهوبيندرا كاينتولا، مدير معهد السينما والتليفزيون الهندي، بونه، الهند.





2- د/ سانديب شاهاري، منسق مبادرة مهارات الهند، معهد السينما والتليفزيون الهندي، بونه، الهند.





3- السيدة/ أشميتا جوها نيوجي، مخرجة سينمائية هندية.





4- السيدة/ بشرى، ممثلة مصرية.





5- د/ هشام جمال، عميد المعهد العالي للسينما، أكاديمية الفنون.





6- د/ منى الصبان، أستاذة بالمعهد العالي للسينما ومديرة المدرسة العربية للسينما والتليفزيون.





7- السيد/ أمير رمسيس، مخرج سينمائي مصري.





يدير الندوة السيد/ ساتيش بي. كريشنان، سكرتير ثالث، مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي.





تناقش الندوة أهمية السينما كقوة ناعمة وتلقى الضوء على مجالات التعاون المختلفة.



