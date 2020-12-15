نائب محافظ القليوبية تتفقد عدد من مستشفيات العزل

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 05:19 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
تفقدت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، عدد من مستشفيات المحافظة التي تقدم الخدمة الطبية لمرضى فيروس كورونا المستجد covid19، لمتابعة سير العمل واستقبال الحالات المشتبه في إصابتها والمصابة بفيروس كورونا المستجد، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

بدأت ريان الجولة، بتفقد مستشفى حميات طوخ وتلاحظ وجود الاطباء والتمريض وتعمل بكفاءه عالية وتلاحظ توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بصيدلية المستشفى ومخازنها، وتقديم الخدمة بكفاءة عالية، وذلك بحضور الدكتور مجدي عبدالبديع مدير المستشفى.

وجرى المرور على قسم الاستقبال ومعمل التحاليل وقسم الأشعة، فضلا عن أن حالة النظافة بالمستشفى جيدة، وتمت الإشادة بالخدمة الطبية التي تقدم للمرضى داخل المستشفى.

جاء ذلك بحضور أحمد وزيري رئيس مدينة طوخ وسمير عمر، ومصطفى حسانين نائبا رئيس المدينة.

كما جرى الاطمئنان على الأطقم الطبية والاستماع إليهم، بالإضافة إلى التأكيد على الالتزام والتحلي بأقصى درجات الانضباط في العمل، وتوفير أعلى درجات الرعاية الطبية لكافة المرضى، بالإضافة إلى التأكيد على الأطقم الطبية بضرورة الاهتمام باتباع الاجراءات الاحترازية الشديدة خاصة في قسم الرعاية لأنهم عصب المنظومة الصحية.

كما جرى تفقد مستشفى بنها التعليمي، وذلك بحضور الدكتورة أمنية خليفة مدير المستشفى.

وجرى تفقد قسم الاستقبال وقسم الرعاية بالدور الثاني علوى بالمبنى القديم للمستشفى الجاري إنهاء أعمال تركيب شبكة الاكسجين بها، وأكدت ريان على المقاول بضرورة إنهاء أعمال تركيب الشبكة خلال 3 أيام للاحتياج الشديد لقسم الرعاية للمرضى.

ثم جرى التوجه للمبنى الجديد للمستشفى المقام على مساحه 1325 متر بتكلفة 260 مليون جنيه لتفقد تشطيب الأعمال به، وأكدت ريان على أهمية الانتهاء من الأعمال وذلك لتشغيلة خلال الأسبوع القادم، نظرا للاحتياج الشديد.

وجرى المرور على قسم الاستقبال وقسم الرعاية المركزة وقسم المعامل، وقسم الأشعة، بالإضافة إلى رعاية قسطرة القلب، والقلب المفتوح وعناية الكبد وجراحة المخ والأعصاب، وجرى التأكيد على تطبيق كافة معايير مكافحة العدوى واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.
نائب محافظ القليوبية تتفقد عدد من مستشفيات العزل
نائب محافظ القليوبية تتفقد عدد من مستشفيات العزل
نائب محافظ القليوبية تتفقد عدد من مستشفيات العزل
نائب محافظ القليوبية تتفقد عدد من مستشفيات العزل
نائب محافظ القليوبية تتفقد عدد من مستشفيات العزل
نائب محافظ القليوبية تتفقد عدد من مستشفيات العزل
نائب محافظ القليوبية تتفقد عدد من مستشفيات العزل
نائب محافظ القليوبية تتفقد عدد من مستشفيات العزل

أخبار تهمك

الأهلي يفتح تحقيقاً بعد إصابة نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

لجنة المسابقات تصدر قرارها بشأن عقوبة رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

مجدي عبد الغني يعلق على صورة ميدو مع الخطيب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ حوالي 7 ساعات

القاطرة البشرية يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. عملاق سعودي يستهدف ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. الأهلي يدرس تقليل عقوبة نجم الفريق

منذ ساعتين و 28 دقيقة

نجم الأهلي المصاب يرفض أي تدخل جراحي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ يومين

الخطيب يجهز مفاجأة كبرى لنجوم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يُنذر الفريق بسبب مستحقاته

منذ أقل من ساعتين

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

تعرف على بدائل بيراميدز لتعويض غياب رمضان صبحي أمام الزمالك

منذ أقل من ساعة

موسيماني يتلقى خبرا سارا في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لحسم أولى صفقات الشتاء

منذ ساعة و 20 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:30 م

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لحسم أولى صفقات الشتاء

04:30 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

10:31 ص

الأهلي يفتح تحقيقاً بعد إصابة نجم الفريق

05:02 م

عاجل.. الأهلي يدرس تقليل عقوبة نجم الفريق

03:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان