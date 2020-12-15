بلغوا عن المدرس اللي يتكلم عنه.. كيف تحارب الأوقاف فكر حسن البنا؟ (تسلسل زمني)

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في إطار عملهم على حماية الدولة من الأفكار المتطرفة، تبذل وزارة الأوقاف جهودا كبير في مواجهة فكر مؤسس جماعة الإخوان حسن البنا بسبب دعوته للأفكار الخارجة عن القيم الدينية والمجتمعية، وهو ما إتضح من خلال تعليماتها وقراراتها على مدار الأعوام الأخيرة.



تعليمات من الوزارة للمواطنين

الساعات الأخيرة شهدت تصريحات هامة لوزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة بشأن هذا الأمر، فخلال تواجده بندوة إطلاق استراتيجية بناء الوعى بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 2021، فقال: "من يرى مدرس يتحدث مع التلاميذ عن حسن البنا يتقدم بشكوى رسمية، وهكذا فى المساجد لو مارسنا الايجابية المجتمعية لردع كل السلبيات وألف معلم هيعمل حسابه قبل ما يتكلم وهكذا فى الزوايا".



وفي هذا الشأن، أكد علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، أن هناك زوايا حتى الآن لا تزال تعمل وتبث أفكار رجعية متطرفة باسم دروس الدين، مطالبًا بمواجهة كل ذلك خاصة وأن أفكارهم متطرفة، ويدعمون جماعة الإخوان الإرهابية، كما أنه لا يزال هناك مدرسين إخوان ومتطرفين، ولابد من مواجهة هؤلاء بشكل قوي وحقيقي حتى نحمي أولادنا من التطرف، خاصة وأن بعض المدرسين يروجون لأفكار حسن البنا.



بيعة حسن البنا

وفي ديسمبر الماضي واجهت الوزارة بيعة حسن البنا حيث قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة إن:"ما يسمى بيعة المرشد أو من ينوب عنه إنما هي خيانة للدين والوطن، وهدم لنظام الدولة في الإسلام، وتكوين لكيانات لا أساس لها في الدين، بل الدين على عكس ذلك، فهذه البيعات وأمثالها إنما هي بيعات الخوارج والمارقين على مدار التاريخ".



تغيير أسماء المساجد

وفي ٣٠ مارس ٢٠١٩، قررت وزارة الأوقاف تغيير اسم مسجد حسن البنا بمدينة ناصر بمحافظة بني سويف إلى "الهدى".



وفي نفس السياق، أعادت مصر تسمية بعض المساجد بسبب ربطها بأسماء إخوانية أو ذات صلة بجماعات التطرف والإرهاب.



دعوة لمؤسسات الدولة

وفي ٢٠١٧، دعا وزير الأوقاف مؤسسات الدولة إلى المجتمع من مروجي فكر مؤسس جماعة الإخوان المسلمين في مصر حسن البنّا ومنظرها سيد قطب، وذلك تعليقا على استهداف مسجد بالعريش.