الوجه الآخر.. حكومة أردوغان تتجاهل سؤال المعارضة بشأن تكاليف قصوره

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 05:30 م
رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان
وكالات
Advertisements

وجهت المعارضة التركية تساؤلات لحكومة رجب طيب أردوغان الرئيس التركى عن تكاليف قصوره وعدد الطائرات التي يستخدمها، وردت الحكومة على هذه التساؤلات بكلمة: "لا نعرف".

 

وقال نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة موغلا التركية، مورسيل ألبان: «إنه على الرغم من طرح العديد من الأسئلة حول تكلفة "القصر الصيفي" وعدد الطائرات التي يستخدمها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان حتى الآن، إلا أنه لم يتم الحصول على إجابة" وفقا لما ذكره موقع تركيا الآن".

 

وأكد ألبان أنه وجّه سؤالًا حول هذا الأمر لوزير النقل التركي، فكانت الإجابة: «لا نعرف شيئًا عن الموضوع"، وتساءل ألبان: «من يعرف الإجابة عن هذا إذاً؟".

 

وأضاف: «الدولة محكومة في رعونة تامة. سألتُ عن طائرات الرئيس والقصر الصيفي ولم أجد جوابًا. وطلبت من جميع الوزارات معرفة ما إذا كانت لديكم معلومات ووثائق حول الموضوع. نبحث عن إجابات حول تلك الطائرات في جميع الهيئات».

 

طرح نائب حزب الشعب الجمهوري تساؤلات على جميع الوزراء في مجلس الوزراء، وخاصة نائب الرئيس فؤاد أوقطاي، بشأن ما إذا كانت هناك أي معلومات ووثائق رسمية حول قصر الإقامة الصيفية التابع للرئاسة في منطقة مرماريس بمقاطعة موغلا؟.. وهل هناك أي معلومات ووثائق رسمية حول عدد ونماذج الطائرات التي تستخدمها رئاسة الجمهورية لدى التنظيم المركزي والمحلي للوزارات؟ وإذا كانت الإجابة نعم، فما هو محتوى تلك الوثائق؟

أخبار تهمك

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لحسم أولى صفقات الشتاء

منذ أقل من ساعة

عاجل.. عملاق سعودي يستهدف ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يجهز مفاجأة كبرى لنجوم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يدرس تقليل عقوبة نجم الفريق

منذ ساعتين

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

منذ أقل من ساعتين

مدرب الإسماعيلي: حارس مرمى طلب 3 مليون جنيه كاش قبل الانضمام للدراويش

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يُنذر الفريق بسبب مستحقاته

منذ ساعة و 22 دقيقة

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

مجدي عبد الغني يعلق على صورة ميدو مع الخطيب

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يفتح تحقيقاً بعد إصابة نجم الفريق

منذ ثلث ساعة

لجنة المسابقات تصدر قرارها بشأن عقوبة رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يتلقى خبرا سارا في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

القاطرة البشرية يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ يوم

نجم الأهلي المصاب يرفض أي تدخل جراحي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:30 م

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لحسم أولى صفقات الشتاء

04:30 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

10:31 ص

عاجل.. الأهلي يدرس تقليل عقوبة نجم الفريق

03:22 م

عاجل.. نجم الزمالك يُنذر الفريق بسبب مستحقاته

04:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان