قبل قمة الإنتر ونابولي.. الإقالة تهدد كونتي

يحل نابولي ضيفاً على إنتر ميلان المثقل بالمشاكل غداً الأربعاء، وسط ضغط شديد على مدربي الفريقين لإثبات قدرتهما على الصمود في سباق التتويج بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم.





وبدا أن نابولي في أزمة بعد الخسارة 1-3 بملعبه أمام المتصدر ميلان في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط تكهنات بحدوث مواجهات بين المدرب جينارو جاتوسو ولاعبيه.





ونفى النادي هذه الخلافات وبعدها بثلاثة أيام تعرض لصدمة وفاة أسطورته دييغو مارادونا لتدخل المدينة في حالة حداد.





وقال جاتوسو عقب الفوز 2-1 على سامبدوريا يوم الأحد "أحياناً يحبني اللاعبون لكن أراهن على أنهم أحياناً ينظرون إلى صورتي في الصباح ويبصقون على وجهي لكن هذا جزء من وظيفتي".





ولم يخسر نابولي في آخر ست مباريات عقب وفاة مارادونا وفاز في آخر ثلاث مباريات في الدوري قبل زيارة إنتر غداً الأربعاء.





وسيصعد نابولي للمركز الثاني إذا انتصر ليتقدم على إنتر في الجدول اذا لم يتفوق يوفنتوس بفارق الأهداف، في حال فوزه على أتلانتا غداً.





لكن جاتوسو ليس وحده من يعيش وقتاً عصيباً.





وفاز إنتر في آخر أربع مباريات في الدوري لكن التعادل مع شاختار دونيتسك بدون أهداف الأسبوع الماضي، تسبب في خروج فريق المدرب أنطونيو كونتي من دوري أبطال أوروبا بعد تذيل مجموعته.





ورد كونتي بغضب على أسئلة بشأن عجز إنتر أمام الفريق الأوكراني الذي اكتسحه 5-0 في قبل نهائي الدوري الأوروبي في الموسم الماضي.





وقال كونتي "في الواقع اعتمد شاختار على طريقة مختلفة هذه المرة. فكروا قبل توجيه الأسئلة".





وبعدها دخل كونتي في صدام مع فابيو كابيلو مدرب يوفنتوس وريال مدريد وإنجلترا السابق خلال مقابلة تلفزيونية.





وخفف الفوز في كالياري مطلع الأسبوع الضغوط عن كونتي لكن الأداء لم يسكت كل الألسنة، بعد أن حول تأخره إلى انتصار بثلاثة أهداف في آخر 15 دقيقة.





وإذا فاز إنتر على نابولي سيواصل الضغط على المتصدر ميلان وسيرفع الحرج عن كونتي نفسه.



