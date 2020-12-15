البورصة الأمريكية تواصل الارتفاع خلال تعاملات الثلاثاء

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 05:21 م
بوابة الفجر
Advertisements
واصلت البورصة الأمريكية الصعود خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليصعد "داو جونز" بأكثر من 170 نقطة، مع آمال التحفيز المالي.

وكشف أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بالأمس عن خطة تحفيز بقيمة 908 مليارات دولار مقسمة إلى تشريعين؛ الأول يتضمن إنفاق 748 مليار دولار لدعم إعانات البطالة وبرنامج حماية الرواتب، والثاني بنحو 160 مليار دولار يشمل مساعدات الولايات والحكومات المحلية.

وناقش رئيس مجلس النواب نانسي بيلوسي ووزير الخزانة ستيفن منوتشين اقتراح التحفيز ومفاوضات التمويل الحكومي الأوسع مساء الاثنين، حسبما قال "درو هاميل" المتحدث باسم نانسي بيلوسي.

ومن ناحية أخرى، قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن لقاح "موديرنا" يفي بمتطلبات الاستخدام الطارئ لعلاج فيروس كورونا.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم ارتفاع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات، في حين تراجع مؤشر "إمباير ستيت" بعكس التقديرات باستقراره.

وبحلول الساعة 2:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.6 بالمائة أو ما يعادل 175 نقطة، ليصل إلى 30037.1 نقطة.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنسبة بنحو 0.7 بالمائة إلى 3673.9 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنحو 0.8 بالمائة إلى 12538.9 نقطة.

أخبار تهمك

مجدي عبد الغني يعلق على صورة ميدو مع الخطيب

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يجهز مفاجأة كبرى لنجوم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يفتح تحقيقاً بعد إصابة نجم الفريق

منذ ثلث ساعة

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لحسم أولى صفقات الشتاء

منذ أقل من ساعة

نجم الأهلي المصاب يرفض أي تدخل جراحي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. الأهلي يدرس تقليل عقوبة نجم الفريق

منذ ساعتين

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ حوالي 7 ساعات

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

منذ أقل من ساعتين

القاطرة البشرية يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يُنذر الفريق بسبب مستحقاته

منذ ساعة و 22 دقيقة

مدرب الإسماعيلي: حارس مرمى طلب 3 مليون جنيه كاش قبل الانضمام للدراويش

منذ ساعة و 20 دقيقة

موسيماني يتلقى خبرا سارا في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ يوم

عاجل.. عملاق سعودي يستهدف ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

لجنة المسابقات تصدر قرارها بشأن عقوبة رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:30 م

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لحسم أولى صفقات الشتاء

04:30 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

10:31 ص

عاجل.. الأهلي يدرس تقليل عقوبة نجم الفريق

03:22 م

عاجل.. نجم الزمالك يُنذر الفريق بسبب مستحقاته

04:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان