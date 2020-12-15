البورصة الأمريكية تواصل الارتفاع خلال تعاملات الثلاثاء

واصلت البورصة الأمريكية الصعود خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليصعد "داو جونز" بأكثر من 170 نقطة، مع آمال التحفيز المالي.





وكشف أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بالأمس عن خطة تحفيز بقيمة 908 مليارات دولار مقسمة إلى تشريعين؛ الأول يتضمن إنفاق 748 مليار دولار لدعم إعانات البطالة وبرنامج حماية الرواتب، والثاني بنحو 160 مليار دولار يشمل مساعدات الولايات والحكومات المحلية.





وناقش رئيس مجلس النواب نانسي بيلوسي ووزير الخزانة ستيفن منوتشين اقتراح التحفيز ومفاوضات التمويل الحكومي الأوسع مساء الاثنين، حسبما قال "درو هاميل" المتحدث باسم نانسي بيلوسي.





ومن ناحية أخرى، قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن لقاح "موديرنا" يفي بمتطلبات الاستخدام الطارئ لعلاج فيروس كورونا.





وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم ارتفاع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات، في حين تراجع مؤشر "إمباير ستيت" بعكس التقديرات باستقراره.





وبحلول الساعة 2:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.6 بالمائة أو ما يعادل 175 نقطة، ليصل إلى 30037.1 نقطة.





كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنسبة بنحو 0.7 بالمائة إلى 3673.9 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنحو 0.8 بالمائة إلى 12538.9 نقطة.