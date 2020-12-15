الأهلي يفتح تحقيقاً بعد إصابة نجم الفريق

قررت لجنة التخطيط لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، فتح تحقيق حول ملابسات إصابة نجم الفريق، خلال الفترة الحالية.





وتعرض النيجيري جونيور آجايي، مهاجم الأهلي، لتمزق والتهاب في الوتر الوحشي لوتر أكيليس.





وسيخضع أجايي لجراحة عاجلة، سيغيب على إثرها لمدة 3 أشهر، وهو ما سيمثل خسارة فادحة للقلعة الحمراء.





وطلبت لجنة التخطيط من الجهاز لطبي، تقريراً حول إصابة اللاعب، المبتعد عن المباريات منذ لقاء الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والذي انتهى بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.





وكشف مصدر داخل الاهلى أن لجنة التخطيط فتحت ملف الاصابات المتكررة للاعبين خصوصا العناصر التى تحتاج لفترات طويلة للعلاج لمعرفة الأسباب، خاصة بعدما تباينت الأراء مؤخرا حيث يرى فريق أن طبيعة التدريبات هى السبب خاصة أن جميع العناصر يؤدون نفس الجرعات بدون التفريق بين اللاعبين، بينما يرى فريق أخر أن أرضية ملعب التتش متهمة فى كثرة الإصابات.





وينتظر أن يرفع الجهاز الطبى تقرير شامل عن الاصابات خلال الأيام المقبلة تمهيدا لعقد جلسة مع بيتسو موسميانى المدير الفنى لمناقشةالملف ووضع حلول لمحاربة شبح الإصابات .



