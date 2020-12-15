نجم أستون فيلا يواجه أزمة كبيرة

وقع جاك جريليش، نجم فريق أستون فيلا الإنجليزي في ورطة كبيرة، بعدما تم حرمانه من قيادة السيارات لمدة 9 أشهر مع تغريمه أكثر من 80 ألف جنيه إسترليني (106 ألاف دولار)، بعد حادث تصادم بسيارته خلال فترة الإغلاق في بريطانيا في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.





وذكرت وكالة أنباء برس أسوسييشن، أن شهوداً قالوا خلال جلسة استماع في محكمة برمنجهام إن جريليش، كانت تفوح منه رائحة "خمور مسكرة" وكان يتلفظ بكلمات غير واضحة عقب التصادم الذي وقع في 29 مارس (آذار).



وكان جريليش اعترف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بإدانته بتهمتين تتعلقان بالقيادة، ومن بينهما اصطدامه بسيارته الــ"رينغ روفر" بسيارتين أخريين كانتا متوقفتين في بلدة سوليهال بمنطقة ويست ميدلاندز.



وتتعلق التهمة الأخرى بقيادة جريليش بسرعة تزيد على 90 ميلاً في الساعة على أحد الطرق، في 18 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.



ومن المفترض أن يدفع جريليش الغرامة المالية المفروضة عليه خلال سبعة أيام، وعليه أن يتقدم بطلب للحصول على رخصة القيادة بعد انتهاء فترة الحظر المفروض عليه.