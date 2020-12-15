تعرف على بدائل بيراميدز لتعويض غياب رمضان صبحي أمام الزمالك

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 05:00 م
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements

يستعد نادى الزمالك لمواجهة فريق بيراميدز ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز فى لقاء سيقام على ستاد الدفاع الجوي يوم الخميس القادم.

ويغيب رمضان صبحي عن المباراة بعد الطرد أمام الاتحاد السكندري فى الجولة الأولى بعد تلقي إنذارين ليقرر اتحاد الكرة ولجنة المسابقات إيقافه لمدة مباراة.

ويقوم الجهاز الفنى لفريق بيراميدز بقيادة المدرب أروابارينا بتجهيز كل من إيريك تراوري وإسلام عيسي لإختيار أحدهما لقيادة بيراميدز أمام الزمالك.

يذكر أن الزمالك حقق الفوز على فريق المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الأولى بهدفين دون رد بينما خسر بيراميدز أمام الاتحاد السكندري بهدفين لهدف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رمضان صبحي بيراميدز الزمالك

أخبار تهمك

مجدي عبد الغني يعلق على صورة ميدو مع الخطيب

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يفتح تحقيقاً بعد إصابة نجم الفريق

منذ 18 دقيقة

الخطيب يجهز مفاجأة كبرى لنجوم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يدرس تقليل عقوبة نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم الزمالك يُنذر الفريق بسبب مستحقاته

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. عملاق سعودي يستهدف ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ يوم

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لحسم أولى صفقات الشتاء

منذ أقل من ساعة

نجم الأهلي المصاب يرفض أي تدخل جراحي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

مدرب الإسماعيلي: حارس مرمى طلب 3 مليون جنيه كاش قبل الانضمام للدراويش

منذ ساعة و 17 دقيقة

لجنة المسابقات تصدر قرارها بشأن عقوبة رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

القاطرة البشرية يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يتلقى خبرا سارا في الأهلي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

20 لاعبا في قائمة المقاصة لمواجهة الإسماعيلي

أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد فوز بيراميدز على الاتحاد (صورة)

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك في نهائي كأس مصر

بقيادة شيكابالا.. الزمالك يُنهي عقدة بيراميدز المتلازمة بالتتويج بكأس مصر

الأهلي يحصل على توقيع بديل رمضان صبحي

رمضان صبحي وإكرامي على رأس قائمة بيراميدز لمواجهة الاتحاد السكندري وغياب أحمد فتحي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:30 م

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لحسم أولى صفقات الشتاء

04:30 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

10:31 ص

عاجل.. الأهلي يدرس تقليل عقوبة نجم الفريق

03:22 م

عاجل.. نجم الزمالك يُنذر الفريق بسبب مستحقاته

04:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان