تعرف على بدائل بيراميدز لتعويض غياب رمضان صبحي أمام الزمالك





يستعد نادى الزمالك لمواجهة فريق بيراميدز ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز فى لقاء سيقام على ستاد الدفاع الجوي يوم الخميس القادم.





ويغيب رمضان صبحي عن المباراة بعد الطرد أمام الاتحاد السكندري فى الجولة الأولى بعد تلقي إنذارين ليقرر اتحاد الكرة ولجنة المسابقات إيقافه لمدة مباراة.





ويقوم الجهاز الفنى لفريق بيراميدز بقيادة المدرب أروابارينا بتجهيز كل من إيريك تراوري وإسلام عيسي لإختيار أحدهما لقيادة بيراميدز أمام الزمالك.





يذكر أن الزمالك حقق الفوز على فريق المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الأولى بهدفين دون رد بينما خسر بيراميدز أمام الاتحاد السكندري بهدفين لهدف.



