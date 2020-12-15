نشرة حوادث "الفجر": السجن 5 سنوات لمدير مكتب وزير الاستثمار السابق بتهمة الكسب غير المشروع
الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 04:56 م
هدير حمزة
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:
السجن 5 سنوات لمدير مكتب وزير الاستثمار السابق بتهمة الكسب غير المشروع
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم بمعاقبة عمرو.ا.ا مديرالمكتب الفني لوزير الاستثمار سابقا بالسجن 5 سنوات وغرامة مليون جنيه و59 الف جنيه ورد نفس المبلغ للخزانة العامة، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 5 ملايين و862 ألف جنيه نتيجة استغلال نفوذه وحصوله على رشاوى الأمر الذي نتج عنه تحقيق ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة.ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
رئيس قضايا الدولة: الدولة ليست خصما عنيدا تختصم مواطنيها في القضايا بقوة
أكد المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، أن الدولة ليست خصما عنيدا تختصم مواطنيها في القضايا بقوة، ولكنها تقف معه أمام المحاكم على قدم المساواة، في ظل احترام لسيادة القانون ونحو تحقيق العدالة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
بدء التحقيق في سحب حصانة «حساسين»
بدأت نيابة مركز إمبابة التحقيق غي البلاغ المقدم من مواطن ضد سعيد حساسين، نائب البرلمان السابق يطالب فيه بحبسه فور سقوط الحصانة عنه. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
3 فبراير.. أولي جلسات طعن قتلة النائب العام أمام محكمة النقض
تنظر دائرة الاربعاء ( و) بمحكمة النقض أولي جلسات نظر الطعن المقدم من المتهمين المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " إغتيال النائب العام " وذلك بجلسة 3 فبراير المقبل. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
ننشر كلمة وزير العدل في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاق
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وجه المستشار عمر مروان وزير العدل كلمة مسجلة خلال الجلسة الافتتاحية أكد فيها على ضرورة تحقيق الدمج الشامل عن طريق تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من كافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم، على قدم المساواة مع الآخرين في المجتمع دون تمييز، ودعم حقوقهم وحمايتها على نحو يكفل لهم تمتعهم بها بصورة كاملة إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، وبما يضمن إزالة كافة العراقيل التي تحول دون مشاركتهم بصورة فعالة في نهضة المجتمع. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
وجه المستشار عمر مروان وزير العدل كلمة مسجلة خلال الجلسة الافتتاحية أكد فيها على ضرورة تحقيق الدمج الشامل عن طريق تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من كافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم، على قدم المساواة مع الآخرين في المجتمع دون تمييز، ودعم حقوقهم وحمايتها على نحو يكفل لهم تمتعهم بها بصورة كاملة إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، وبما يضمن إزالة كافة العراقيل التي تحول دون مشاركتهم بصورة فعالة في نهضة المجتمع. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا