دعم فني والتواصل بالواتس آب.. تسهيلات التعليم للطلاب في الامتحان التجريبي

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 04:48 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
Advertisements

نجحت وزارة التربية والتعليم في تقديم تسهيلات لطلاب الصف الأول الثانوي أثناء تأدية الامتحان التجريبي عبر التابلت سواء في المنزل أو المدرسة، بتسهيل التواصل بالواتس آب أو الدعم الفني.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن تسهيلات وزارة التربية والتعليم للطلاب في الامتحان التجريبي عبر التابلت.

دعم فني

لعل أبرز التسهيلات التي قدمتها وزارة الصحة، لطلاب الصف الأول الثانوي العام أثناء الامتحانات التدريبية، منها؛ ضرورة التواصل مع الدعم الفني بشركة سامسونج على رقم "16580" ثم يختار رقم 9 في حالة وجود أي مشكلة تتعلق بجهاز التابلت فقط.

التواصل بالواتس آب 

كما أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه في حالة الاحتياج لنصيحة فنية خاصة بالامتحان التدريبى للصف الأول الثانوى، يرجى التواصل على رقم الواتس أب" 01148970610"، أو على:
Hotline: 19368
Site: https:moe-complains.emis.gov.eg

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت انطلاق العام الدراسى المقبل 2020،2021، 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى 24 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 33 أسبوعًا).

ووافق المجلس على أن تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتنتهي يوم الخميس 24 يونيو 2021، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).
 
ووافق المجلس على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021، على أن تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزاره التربيه تسهيلات التعليم امتحان تجريبى اخر الاخبار

أخبار تهمك

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

منذ أقل من ساعتين

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يدرس تقليل عقوبة نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

مجدي عبد الغني يعلق على صورة ميدو مع الخطيب

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لحسم أولى صفقات الشتاء

منذ أقل من ساعة

نجم الأهلي المصاب يرفض أي تدخل جراحي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يُنذر الفريق بسبب مستحقاته

منذ ساعة و 17 دقيقة

الخطيب يجهز مفاجأة كبرى لنجوم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يتلقى خبرا سارا في الأهلي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. عملاق سعودي يستهدف ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ يوم

مدرب الإسماعيلي: حارس مرمى طلب 3 مليون جنيه كاش قبل الانضمام للدراويش

منذ ساعة و 15 دقيقة

القاطرة البشرية يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

لجنة المسابقات تصدر قرارها بشأن عقوبة رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

رسميا.. "الكاف" يعتبر منتخب الشباب منسحبا أمام ليبيا

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

رئيس امتحانات الثانوية العامة يكشف موعد إعلان النتيجة

وزير التعليم يعلق على امتحانات الثانوية العامة

المستندات المطلوبة لتسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي

نظام الأوبن بوك.. شكل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

كل ما تريد معرفته عن الامتحان التجريبي للصف الأول الثانوي

لطلاب الثانوية العامة.. كيفية الاشتراك في منصة "حصص مصر"؟

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:30 م

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لحسم أولى صفقات الشتاء

04:30 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

10:31 ص

عاجل.. الأهلي يدرس تقليل عقوبة نجم الفريق

03:22 م

عاجل.. نجم الزمالك يُنذر الفريق بسبب مستحقاته

04:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان