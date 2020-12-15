دعم فني والتواصل بالواتس آب.. تسهيلات التعليم للطلاب في الامتحان التجريبي

دعم فني



لعل أبرز التسهيلات التي قدمتها وزارة الصحة، لطلاب الصف الأول الثانوي العام أثناء الامتحانات التدريبية، منها؛ ضرورة التواصل مع الدعم الفني بشركة سامسونج على رقم "16580" ثم يختار رقم 9 في حالة وجود أي مشكلة تتعلق بجهاز التابلت فقط.



التواصل بالواتس آب



كما أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه في حالة الاحتياج لنصيحة فنية خاصة بالامتحان التدريبى للصف الأول الثانوى، يرجى التواصل على رقم الواتس أب" 01148970610"، أو على:

Hotline: 19368

Site: https:moe-complains.emis.gov.eg



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت انطلاق العام الدراسى المقبل 2020،2021، 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى 24 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 33 أسبوعًا).



ووافق المجلس على أن تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتنتهي يوم الخميس 24 يونيو 2021، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).



ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).



ووافق المجلس على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021، على أن تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.

نجحت وزارة التربية والتعليم في تقديم تسهيلات لطلاب الصف الأول الثانوي أثناء تأدية الامتحان التجريبي عبر التابلت سواء في المنزل أو المدرسة، بتسهيل التواصل بالواتس آب أو الدعم الفني.ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن تسهيلات وزارة التربية والتعليم للطلاب في الامتحان التجريبي عبر التابلت.