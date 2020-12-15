افتتاح مركز خدمات الأشخاص ذوى الاعاقة بجامعة المنصورة

Advertisements

إفتتح اليوم الثلاثاء بجامعة المنصورة مركز خدمات الأشخاص ذوى الاعاقة والى تم انشائه كجزء من برنامج منح الجامعات الحكومية بالتعاون بين جامعة المنصورة، هيئة USAID، هيئة الايمديست وشركة حلم لدعم المشاركة الكاملة للطلاب ذوى الاعاقة فى الحياة الجامعية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الدكتور أشرف سويلم نائب رئيس الجامعة السابق، كوينسى ديرمودى مدير مدير برنامج المنح الحكومية لمنح التعليم العالي بهيئة الايمديست، رامز ماهر ممثل شركة حلم، الدكتور نبيل بلاط المستشار الهندسى لرئيس الجامعة، الاستاذ أسامة موسى أمين عام الجامعة، المهندس الدكتورة سماح خميس مدير المركز، أ.م.د ايمان أبو الفضل نائب مدير المركز



وأكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال كلمة مسجلة أن المشروع يعد نقلة نوعية لإتاحة التعليم في كل الجامعات للأشخاص ذوى الاعاقة بيسر حيث يواجه هؤلاء الطلاب بعض الصعوبات أثناء الدراسة أو التحاقهم ببعض الكليات ومن هنا كان دور وزارة التعليم العالي من خلال الجامعات المشاركة في النموذج الأولى أنها تتيح كل امكانياتها وكل خبراتها لتحقيق حق الأشخاص ذوى الاعاقة في التعليم والحياة



وأشار الي أن هيئة الايمديست وشركة حلم يعملان بجهد رائع لتحقيق التواصل مع الجامعات مع وجود هيئة USAID لمؤسسة داعمة لتحقيق ها المشروع الرائع



و قال الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن المركز تحقق بفضل جهود مشكورة ويعد هذا المشروع الرائد فى اطار برنامج منح الجامعات الحكومية ويعتبر أحد محاور مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والمشروع يلقى دعم كامل من الوزارة ووجود كل الاطراف المشاركة هو ضمان حقيقى لنجاح التجربة.





وعبر الدكتور أشرف عبد الباسط عن سعاته البالغة بافتتاح المركز لخدمة الاشخاص ذوى الاعاقة حيث كان المركز حلما وأصبح اليوم حقيقة وقد تم اختيار العاملين من لديهم الرغبة قبل القدرة لمساعدة هؤلاء الاشخاص على الابداع واظهار مواهبهم منوها أن بداخل كل شخص موهبة سنعمل على صقلها وتنمية هذه المواهب لدمجهم بالمجتمع.



كما قدم الشكر لكل من ساهم فى انشاء المركز ليقدم خدماته المتعددة وأن يقوم المركز بالتعاون بين الجامعات الأخرى داخل وخارج مصر.



وأشار الدكتور محمد عطية أن الجامعة مستمرة فى تقديم خدماتها لطلابها ذوى الاعاقة فى جميع المجالات واتاحة المقررات من خلال المنصات الالكترونية وهناك لأبنائنا من ذوى الاعاقة احتياجات أخرى ونعمل على تقديم كافة الخدمات واتاحة الاقامة فى المدن الجامعية وتخصيص الأنشطة الطلابية الخاصة بهم ايمانا بدور الجامعة بأهمية ذوى الاعاقة

وقد اعربت كوينسي ديرمدي مدير برنامج المنح الحكومية لمنح التعليم العالي بهيئة الايمديست عن سعادتها لافتتاح المركز التانئ من مشروع منح الجامعات الحكومية مبادرة التعليم العالي بشأن انشاء مراكز ذوى الإعاقة بخمس جامعات حكومية مصرية ( أسيوط والمنصورة وإسكندرية وعين شمس والقاهرة)

و أكدت على أهمية دور تلك المراكز في تحقيق الدمج المجتمعي للطلاب ذوى الإعاقة في المجتمع الجامعي بشكل سوي وان افتتاح تلك المراكز بمثابة الخطوة الأولى على أن يليها دعم وتدريبات لاستمرار العمل بتلك المراكز.



وأشارت ممثل USAID خلال كلمتها المسجلة أن افتتاح المركز يعد انجازا مهما وعلامة فارقة في منظومة الجامعات الحكومية في مصر وتعمل الوكالة على تشجيع المساواة وادماج الأشخاص ذوى الاعاقة داخل المجتمع لتحقيق مبدأ المشاركة والمساواة كما تسعى الوكالة الى تزويدهم بالفرص والمهارات لعر مواهبهم وتقدم المراكز الجامعية للتطوير المهنى برامج صممت خصيصا لاحتياجات الطلاب وذوى الاعاقة، كما تقدم ندوات للطلاب تسلط الضوء على العديد من المهن المتاحة لهم لمساعدتهم لان يصبحوا ناجحين في حياتهم المهنية كما تشجع برامجنا للمنح الدراسية الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة للحصول على المنح وتعكس مراكز خدمة ذوى الاحتياجات الخاصة والطلاب أنه لا يوجد شىء مستحيل



وأضاف رامز ماهر ممثل شركة حلم أن افتتاح المركز يعد لحظة تاريخية بجامعة المنصورة لدمج الاشخاص ذوى الاعاقة وتأهيل الشركات لمنح فرص عمل مناسبة لهم من خلال توفير خدمات متكاملة لتحقيق مناخ تعليمى متكامل والعمل على التدريب المستمر والتدريب المهنى لتوفي فرص عمل مناسبة لهم داخل المجتمع



ومن جانبها عبرت الدكتور سماح خميس عن سعادتها البالغة لافتتاح المركز والذى تم بالشراكة مع لتأهيل كوادر طلابية والاهتمام بأشخاص مؤمنة بنفسها ودمجهم بالمجتمع وتقديم كافة الخدمات للتغلب على كافة الاعاقات المختلفة كما يقدم المركز الدعم النفسى والأسرى لحل أى مشكلة متعلقة بالأشخاص ذوى الاعاقة.



