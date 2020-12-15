صحة الدقهلية تناقش جاهزية مستشفيات العزل لاستقبال حالات الاصابة بفيروس كورونا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 04:33 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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عقد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم الثلاثاء اجتماعًا مع قيادات المديرية والادارات الفنية بمديرية الصحة ومديري المستشفيات ومديري العزل لمناقشة مدى جاهزية مستشفيات العزل لاستقبال
حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى التشخيص والفرز بكافة مستشفيات محافظة الدقهلية وصرف العلاج لحالات العزل المنزلي، والحرص على متابعة سير العمل من خلال فرق الترصد والتقصي لحالات الإصابة وتطبيق الإجراءات الوقائية في أماكن التجمعات والأنشطة المختلفة.

واكد وكيل الصحة على ضرورة توافر كافة المستلزمات وأجهزة الأكسجين والتنفس الصناعي وجاهزية الرعايات المركزة، ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى،ومتابعة التدريب بشكل دوري لكافة الفرق الطبية.

وشدد وكيل الصحة على مديري المستشفيات للمتابعة اليوميةوالمستمرة لشبكات الاكسجين للوقوف على مدى توافر مخزون الاكسجين. والتأكد من سلامة المخارج والصيانة الدورية لها ومتابعة المطالبات المالية الخاصة بها.

كما اكد وكيل الوزارة على استمرار انعقاد غرفة العمليات لفيروس كورونا المستجد بشكل متواصل على مدار الساعة على رقم الخط الساخن 15589 لمتابعة مستجدات الموقف، ومتابعة سير العمل اولا باول.

وحث مكي المواطنين على تجنب التجمعات العائلية والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة، والالتزام بارتداء الكمامة مع اتباع الإرشادات اللازمة ومنع التجمعات في الأماكن العامة مثل الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم وغيرها من الأماكن المغلقه مؤكدًا على ضرورة عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين.
صحة الدقهلية تناقش جاهزية مستشفيات العزل لاستقبال حالات الاصابة بفيروس كورونا
صحة الدقهلية تناقش جاهزية مستشفيات العزل لاستقبال حالات الاصابة بفيروس كورونا
صحة الدقهلية تناقش جاهزية مستشفيات العزل لاستقبال حالات الاصابة بفيروس كورونا
صحة الدقهلية تناقش جاهزية مستشفيات العزل لاستقبال حالات الاصابة بفيروس كورونا
صحة الدقهلية تناقش جاهزية مستشفيات العزل لاستقبال حالات الاصابة بفيروس كورونا
صحة الدقهلية تناقش جاهزية مستشفيات العزل لاستقبال حالات الاصابة بفيروس كورونا

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