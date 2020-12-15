عبدالعال يُهنئ الدولة المصرية على نجاحها في إتمام انتخابات مجلس النواب

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وجه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، التهنئة للدولة المصرية بجميع أجهزتها ومؤسساتها المعنية على نجاحها في إتمام انتخابات مجلس النواب بنجاح شهد له الجميع.



وأضاف "عبدالعال" في كلمته في ختام دور الإنعقاد السادس لمجلس النواب، أن إتمام نجاح العملية الإنتخابية لمجلس النواب لعام 2020، يعكس استقرار الدولة واستمرار مسيرة التنمية والتطوير فى ظل قيادة سياسية حكيمة ورشيدة.



وتابع قائلًا: أُهنئ السادة النواب الفائزين فى الانتخابات وأقول لهم، أمامكم مسئوليات كبيرة وعظيمة تستلزم منكم بذل الكثير من الجهد.. ولمن لم يحالفه الحظ أقول: إننا جميعًا أبناء وطن واحد، وجميعنا يخدم هذا الوطن العزيز علينا من أى موقع، ومن أى مكان.





"عبد العال" يُعلن فض دور الانعقاد السادس لمجلس النواب



وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، على فض دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعى الأول، مُهنئًا القيادة السياسية والحكومة والنواب الفائزين فى الانتخابات البرلمانية.



وقال "عبد العال" للنواب الفائزين فى الانتخابات البرلمانية: أمامكم الكثير من الجهد لخدمة أبناء دوائركم، "ومن لم يحالفه الحظ فإننا جميعا أبناء الوطن وفى خدمة الوطن داخل المجلس أو خارجه".

