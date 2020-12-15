السجن 5 سنوات لمدير مكتب وزير الاستثمار السابق بتهمة الكسب غير المشروع

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 04:21 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements



قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم بمعاقبة عمرو.ا.ا مديرالمكتب الفني لوزير الاستثمار سابقا بالسجن 5 سنوات وغرامة مليون جنيه و59 الف جنيه ورد نفس المبلغ للخزانة العامة، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 5 ملايين و862 ألف جنيه نتيجة استغلال نفوذه وحصوله على رشاوى الأمر الذي نتج عنه تحقيق ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة


صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وتامر محمد رياض وهيثم محمود وامانة وائل عبد المقصود.

وكان جهاز الكسب غير المشروع قد احال المتهم إلي محكمة الجنايات، حيث إنه في غضون الفترة من عام 2009 وحتى عام 2013 بدائرة التجمع الخامس ـ محافظة القاهرة بصفته من العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة ـ مدير إدارة بالمكتب الفني لوزير الاستثمار ـ حصل لنفسه ولذويه على كسب غير مشروع قدره 5 ملايين و862 ألف جنيه، بسبب استغلاله لنفوذه وظيفته وارتكابه سلوك مخالف لنص قانون عقابي، بأن استغل سلطات ونفوذ وظيفته تلك فى تحقيق منافع مادية وحصوله على هدايا عينية، وذلك على سبيل الرشوة من بعض أصحاب المصالح المتعاملين مع الوزارة محل عمله.

أخبار تهمك

عاجل.. عملاق سعودي يستهدف ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يدرس تقليل عقوبة نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

مدرب الإسماعيلي: حارس مرمى طلب 3 مليون جنيه كاش قبل الانضمام للدراويش

منذ ساعة و 17 دقيقة

الأهلي يفتح تحقيقاً بعد إصابة نجم الفريق

منذ 18 دقيقة

موسيماني يتلقى خبرا سارا في الأهلي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ حوالي 7 ساعات

الخطيب يجهز مفاجأة كبرى لنجوم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

القاطرة البشرية يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لحسم أولى صفقات الشتاء

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يُنذر الفريق بسبب مستحقاته

منذ ساعة و 19 دقيقة

نجم الأهلي المصاب يرفض أي تدخل جراحي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

لجنة المسابقات تصدر قرارها بشأن عقوبة رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ يوم

مجدي عبد الغني يعلق على صورة ميدو مع الخطيب

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:30 م

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لحسم أولى صفقات الشتاء

04:30 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

10:31 ص

عاجل.. الأهلي يدرس تقليل عقوبة نجم الفريق

03:22 م

عاجل.. نجم الزمالك يُنذر الفريق بسبب مستحقاته

04:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان