وزير الزراعة يتفقد وحدات الإنتاج في معهد الامصال واللقاحات البيطرية

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 04:37 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم، معهد الامصال واللقاحات البيطرية التابع لوزارة الزراعة، ورافقه د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور محمد سعد مدير معهد بحوث الامصال واللقاحات البيطرية.

كما تفقد اقسام انتاج لقاحات حيوانات المزرعة واللقاحات السيادية مثل لقاح الحمي القلاعية ولقاح حمي الوادي المتصدع وتم تفقد الوحدات الانتاجية المختلفة وكذلك وحدات انتاح لقاحات إنفلونزا الطيور

‏وأشاد القيصر بإدارة المعهد والسادة الباحثين فيه وحثهم على إجراء مزيد من الأبحاث التطبيقية لزيادة وتطوير الإنتاج من اللقاحات البيطرية.

وقال ان معهد بحوث الامصال واللقاحات البيطرية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة يعد صرحا عظيما وقلعة صناعة اللقاحات في مصر والشرق الاوسط

‏ ومن أعرق المعاهد البحثية المتخصصة منذ عام ١٩٠٣ في مجال بحوث وانتاج اللقاحات والامصال والمواد المشخصة لوقاية الحيوانات والدواجن من الامراض الوافدة والمتوطنة فهو معهد بحثي تطبيقي يساهم في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة من خلال السيطرة على الامراض حيث ساهم سابقا في القضاء على مرض طاعون الخيل والطاعون البقري.

‏الجدير بالذكر ان معامل معهد الامصال واللقاحات البيطرية مجهزة بأحدث الاجهزة ذات المواصفات العالمية BSL3 -BSL2..والمعهد حاصل على شهادات الإعتماد الدولية من الإيجاك وهي شهادة الأيزو ٩٠٠١ والأيزو ١٧٠٢٥ وشهادة ممارسات التصنيع الجيد

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