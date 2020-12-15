تامر حسني يصل دبي استعدادًا لإحياء حفل افتتاح مهرجان التسوق 2020
الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 04:06 م
نور طلعت
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يصل الفنان تامر حسني، إلى دبي عقب ساعات قليلة من الآن، وذلك استعدادًا لإحياء حفله الغنائي المقام على هامش الاحتفالات بافتتاح مهرجان دبي للتسوق لعام 2020؛ بينما وصلت فرقته الغنائية منذ دقائق.
الحفل يقام في
حديقة البرج وسط مدينة دبي، وذلك يوم 17 من ديسمبر الجاري، ومن المقرر أن يُذاع الحفل
"لايف" على شاشة "إم بي سي" في تمام السادسة والنصف.
ومن المقرر أن
يشارك "حسني"، الحفل الفنان حسين الجسمي ليقدم كل منهما مجموعة كبيرة من
الأغاني القديمة والحديثة وسط حضور جماهيري كبير.