تامر حسني يصل دبي استعدادًا لإحياء حفل افتتاح مهرجان التسوق 2020

يصل الفنان تامر حسني، إلى دبي عقب ساعات قليلة من الآن، وذلك استعدادًا لإحياء حفله الغنائي المقام على هامش الاحتفالات بافتتاح مهرجان دبي للتسوق لعام 2020؛ بينما وصلت فرقته الغنائية منذ دقائق.

الحفل يقام في حديقة البرج وسط مدينة دبي، وذلك يوم 17 من ديسمبر الجاري، ومن المقرر أن يُذاع الحفل "لايف" على شاشة "إم بي سي" في تمام السادسة والنصف.