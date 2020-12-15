وزير الزراعة يبحث مع محافظ القليوبية اليات تطوير بورصة الدواجن

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 04:59 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم بحث ملف بورصة الدواجن، خلال اجتماعه مع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، للعمل على تطويرها، واستعادة دورها.

واشار القصير إلى أن الهجان أكد أنه يجرى حاليا دراسة تطوير البورصة، وعلاج المشاكل التي واجهتها، باعتبارها تقع ضمن اختصاصات المحافظة.

واكد وزير الزراعة أن صناعة الدواجن صناعة استراتيجية هامة، توفر حوالي 3 مليون فرصة عمل، وتبلغ استثماراتها حوالي 100 مليار جنيه، وان الوزارة تبذل قصارى جهدها للنهوض بها وتنميتها، لافتا الى انه تم وضعها ضمن مبادرة البنك المركزي، للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، للاستفادة من القروض بالفائدة الميسرة 5٪، لمساعدة صغار المربيين، لتحويل مزارعهم من النظام المفتوح الى النظام المغلق، من اجل مضاعفة الانتاج وزيادة عدد دورات الانتاج.

واوضح القصير ان جهود وزارة الزراعة اثمرت مؤخرا عن اعتماد وموافقة المنظمة العالمة للصحة الحيوانية على اعتماد 14 منشاة خالية من مرض انفلونزا الطيور، فضلا عن طلبات لحوالي ٢٤ منشاة اخرى جارى استكمال مستنداتهم، الامر الذي يؤدي الى استعادة ريادة مصر في هذا المجال، وفتح اسواق خارجية للتصدير، بعد ان وصلنا الى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن وبيض المائدة، حيث تم بالفعل التصدير الى دولة غانا،  وبدء اجراءات  التصدير الى دولة الامارات.

وكان وزير الزراعة واستصلاح الاراضي،  اصدر قرارا باستكمال تشكيل مجلس ادارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن،  وضم لاول مرة ضمن الاعضاء المختارين، ممثلين عن صغار مربي الدواجن، لعرض وجهات نظرهم وتكامل الرؤى.

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