شبورة مائية.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 04:11 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء عن حالة الطقس اعتبارًا من غدًا الاربعاء الموافق 16 ديسمبر 2020 وحتى يوم الجمعة المقبل الموافق 18ديسمبر 2020.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الاولي من الصباح خلال الفترة المقبلة، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

غدًا الأربعاء:

إمطار متوسطة علي مناطق من القاهرة الكبرى

أمطار متوسطه علي بعض مناطق من (مطروح-الإسكندرية-البحيره--الغربية-المنوفيه-راس سدر-كاترين- نخل)

أمطار متوسطة الي غزيرة على بعض المناطق من (بورسعيد-دمياط-كفر الشيخ-البحيره-الدقهلية-الشرقية-الإسماعيلية-السويس-رفح-العريش)

امطار خفيفة الي متوسطة علي شمال الصعيد من (الفيوم-المنيا-بني سويف)

نشاط الرياح: علي مناطق من السواحل الشمالية تودي الي اضطراب الملاحة علي البحر المتوسط.

يوم الخميس المقبل:

أمطار خفيفة الي متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية( دمياط بورسعيد - العريش - رفح-رشيد-بلطيم).


 أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية ( الأسكندرية - مطروح )

فرص أمطار خفيفة 30% علي بعض المناطق من القاهرة الكبري.

فرص أمطار خفيفة 40% علي بعض المناطق من الوجه البحري.

شبورة مائية صباحًا: علي السواحل الشمالية والقاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد.

يوم الجمعة المقبل:

فرص أمطار خفيفة 30% علي المناطق من السواحل الشمالية الشرقية (دمياط-بورسعيد-العريش-رفح-مطروح-الإسكندرية-بلطيم-رشيد).

فرص أمطار خفيفة 40% علي مناطق من شمال الوجه البحري.

شبورة مائية صباحًا: علي السواحل الشمالية والقاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

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