"عبد العال" يُعلن فض دور الانعقاد السادس لمجلس النواب

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وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال جلسته العامة المنعقدة الأن، بمقر مجلس النواب، على فض دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعى الأول، مُهنئًا القيادة السياسية والحكومة والنواب الفائزين فى الانتخابات البرلمانية.



وقال "عبد العال" للنواب الفائزين فى الانتخابات البرلمانية: أمامكم الكثير من الجهد لخدمة أبناء دوائركم، "ومن لم يحالفه الحظ فإننا جميعا أبناء الوطن وفى خدمة الوطن داخل المجلس أو خارجه".



اليوم.. أخر جلسات برلمان 2015



ومن المقرر أن تكون الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أخر جلسات الفصل التشريعي لبرلمان 2015، حيث تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب 5 إتفاقيات دولية.



ويتضمن جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، مايلي:



1- طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق (بصفتها المقترض) وجي بي مورجان يوروب ليمتد (بصفته وكيل التسهيلات) وبنك جي بي مورجان تشيس إن إيه فرع لندن (بصفته المنظم الرئيسي المفوض الأولي) ومؤسسات مالية أخرى محددة (بصفتهم المقرضون الأصليون) بمبلغ 1.885.630.553.20 يورو، الموقعة بتاريخ 1382020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2020.



2- طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقعة في القاهرة بتاريخ 3092019، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 643 لسنة 2020.



3- طريقة إقرار الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط، الموقع في القاهرة بتاريخ 2292020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 644 لسنة 2020.



4- طريقة إقرار الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي رقم 12020 المُعتمد بتاريخ 1452020 بشأن التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 660 لسنة 2020.



5- كما تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومي، والطاقة والبيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والطيران المدني، والإعلام والثقافة والآثار، والصناعة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 74 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق بين جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية حول الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، والموقع في سوتشي بتاريخ 17102018.



