وزير الدولة للإنتاج الحربى يلتقي "المبتكر الصغير"



وأوضح المستشار الإعلامى للوزير والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر أن الطالب العربى عبد الصمد العربى قام بإختراع جهاز لترشيد إستهلاك المياه وفاز من خلاله بالمركز الأول بمسابقة " المبتكر الصغير " وهو ما دفع الوزير " مرسى " للقاء الطالب وتحفيزيه وذلك إستعدادًا لمشاركة الطالب بإختراعه فى إختبار على مستوى المديرية التعليمية بالقاهرة وتحديد يوم 24122020 لإجراء الإختبار بمدرسة السلام الإعدادية بنين.

حرص المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربي على لقاء الطالب العربى عبد الصمد العربى بمدرسة حلوان الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية ( الصف الأول – تخصص حاسبات ) التابعة لوزارة الإنتاج الحربي لحصولة على المركز الأول على مستوى إدارة حلوان التعليمية بمسابقة " المبتكر الصغير " وذلك بحضور المهندس أسامه عبد العزيز مستشار الوزير لشئون القطاعات الحكومية ومدير المدرسة والمشرفة على المشروع.