معسكر مغلق للدخان استعدادا لديروط وغياب الحسيني طه

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 04:02 م
بوابة الفجر
احمد كمون
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يدخل فريق الشرقية للدخان بقيادة علاء ابراهيم معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة فريق ديروط غدا الاربعاء في الجولة 4 بدوري القسم الثاني المجموعة الأولي .

ويدخل الدخان هذا اللقاء وهو متصدر قمة المجموعة حيث حقق العلامة الكاملة بتسع نقاط من ثلاث لقاءات كان آخرها الفوز علي الاعلاميين بهدف دون رد .

وقامت إدارة النادي بصرف مكافآت الفوز علي الاعلاميين تحفيزا للاعبين ويغيب عن صفوف الفريق اللاعب الحسيني طه المنضم لصفوف منتخب مصر للكرة. الشاطئية الذي توجه للسعودية لخوض سلسلة من المباريات الودية مع المنتخب السعودي .

واكد باسم عادل مدير الكرة أن هناك حالة من التفاؤل والتركيز الشديد بين اللاعبين والجهاز الفني وقالباسم عامل .. لعبنا ثلاث مباريات امام انديه بني سويف و الفيوم والاعلاميين ورغم الفوز في الثلاث مباريات الا ان المستوي الفني لجميع الفرق متساوي.

واضاف باسم عادل أن مازال الدوري طويل ومخطئ من يظن ان حسم بطاقه الصعود في مجموعه الصعيد مبكرا أو امر هين فالجميع يسعي خلف هدف واحد واتوقع حدوث مفاجات في المباريات القادمه.

وقال انه تم وضع لائحه محفزه تحفظ حقوق اللاعب في حاله الصعود وتحفظ حق النادي في حاله عدم الصعود.

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