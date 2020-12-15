شاهد.. مواقف كوميدية تجمع أبطال "إسعاف يونس" أحدث أعمال WATCH iT الأصلية

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 03:58 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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كشفت منصة WACH iT، عن بعض المشاهد الكوميدية التي جمعت أبطال مسلسل "إسعاف يونس"، أحدث أعمالها الأصلية، خلال الأحداث.
 

نشرت المنصة تلك المشاهد عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"  منها مقطع فيديو ظهر فيه المرضى الذين عالجهم الدكتور "يونس" الذي يجسده الفنان محمد أنور، خلال أحداث المسلسل وهو يتحدثون عن أخلاقه السيئة في بث مباشر على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصدر هاشتاج "امسك دكتور متحرش".

https://web.facebook.com/watch/?v=311741953348954&_rdc=1&_rdr

لاحقا نشرت المنصة فيديو آخر لنفس المرضى وهو يشيدون بالطبيب يونس في بث مختلف، مؤكدين على حسن تعامله معهم، وعلقت ساخرة: "آسفين يا جماعة.. حلينا المشكلة مع الناس".

https://web.facebook.com/watch/?v=222533066068126&_rdc=1&_rdr

على صعيد آخر، من المقرر أن يبدأ عرض حلقات المسلسل عبر المنصة ابتداء من يوم ١٦ ديسمبر الجاري.
 

"إسعاف يونس" أحدث أعمال WATCH iT الأصلية، ومن المنتظر عرضه على مدار 10 حلقات.
 

تدور أحداث المسلسل حول طبيب يؤسس مشروعه الخاص لعلاج المرضى، إلا أنه يخوض الكثير من المواقف الكوميدية، ويشاركه في الحلقات العديد من ضيوف الشرف.
 

مسلسل "إسعاف يونس" بطولة كلٍِ من محمد أنور، سارة سلامة، منة عرفة، محمد علي رزق، إيمان السيد، أحمد محارب، وهو تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكتابة أحمد محارب، خليفة سمير، وأحمد فوزي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي.

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