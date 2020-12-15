وزارة الصحة العمانية تصدر ترخيصا لاستيراد لقاح "فايزر ـ بايونتيك"

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 03:56 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أصدرت وزارة الصحة العمانية، اليوم الثلاثاء، ترخيصًا لاستيراد لقاح "فايزر ـ بايونتيك"، للاستخدام الطارئ للوقاية من فيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وكانت السلطات الكويتية، أعلنت في وقت سابق ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح "فايزر-بيونتك" المضاد لفيروس كورونا.

 

ويذكر أن لقاح فايزر وبيونتك، يستلزم متطلبات تخزين مرهقة حيث يجب حفظه في درجة حرارة تبلغ 70 درجة مئوية تحت الصفر وتدوم خمسة أيام فقط في المبرد العادي.

 

وقد  قالت وزارة الصحة البريطانية، إن اللقاح سيعطى أولا في 50 مستشفى وإن تذويب اللقاح وإعداده للاستخدام يستغرق بضع ساعات.

 

وكانت بريطانيا، طلبت 40 مليون جرعة وهو ما يكفي لتطعيم 20 مليون نسمة في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 67 مليون نسمة.

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