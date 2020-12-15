نائب رئيس مدينة طلخا: إزالة ورفع المخالفات بطريق دميرة وتحرير محاضر تبوير وتشوين وبيئة

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 03:55 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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قام عاطف سعد نائب رئيس مركز ومدينة طلخا اليوم بمتابعة سير العمل في نطاق الوحدة المحلية بقرية دميرة.

وخلال جولته التفقدية تبين وجود بعض المعدات المخزنة تشمل لوادر وجرارات مقامة على قطعة أرض بور بزمام دميرة،كما تبين وجود براميل معروضة للبيع على حرم الطريق.

واستدعى سعد على الفور مسئولي الوحدة المحلية والجمعية الزراعية لتحرير المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وطلب نائب رئيس مركز ومدينة طلخا تحرير محاضر تبوير وتشوين وبيئة ورفع كافة المعدات المخزنة بالقطعة وابعاد البراميل عن حرم الطريق.

وأكد سعد أن تعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بالعمل المستمر لضمان الحفاظ على الأرض الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية اللازمة بشأن أي مخالفات.

جاء ذلك في إطار تعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتحسين البيئة العامة للمواطنين وتوفير كافة أوجه الرعاية وسرعة الاستجابة للشكاوي.، وفي إطار توجيهات محمد أمين رئيس مركز ومدينة طلخا.

نائب رئيس مدينة طلخا: إزالة ورفع المخالفات بطريق دميرة وتحرير محاضر تبوير وتشوين وبيئة
نائب رئيس مدينة طلخا: إزالة ورفع المخالفات بطريق دميرة وتحرير محاضر تبوير وتشوين وبيئة
نائب رئيس مدينة طلخا: إزالة ورفع المخالفات بطريق دميرة وتحرير محاضر تبوير وتشوين وبيئة
نائب رئيس مدينة طلخا: إزالة ورفع المخالفات بطريق دميرة وتحرير محاضر تبوير وتشوين وبيئة
نائب رئيس مدينة طلخا: إزالة ورفع المخالفات بطريق دميرة وتحرير محاضر تبوير وتشوين وبيئة
نائب رئيس مدينة طلخا: إزالة ورفع المخالفات بطريق دميرة وتحرير محاضر تبوير وتشوين وبيئة

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