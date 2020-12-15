عاجل.. السيسي يوجه بالاستمرار في الجهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 03:51 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي، يجتمع مع رئيس الوزراء ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وعدد من الوزراء والمسئولين، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل.

وأوضح متحدث الرئاسة، أن الاجتماع تناول استعراض آليات التعامل مع التحديات التي تواجه بعض قطاعات الصناعة خاصة الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك.

ووجه الرئيس السيسي، بالاستمرار في الجهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية كنهج استراتيجي ثابت للدولة.

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