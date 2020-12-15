بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 03:48 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث تشهد البلاد أنخفاض في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الاولي من الصباح، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.


وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد يتأثر بامتداد منخفض جوي متمركز علي البحر المتوسط يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت أن البلاد تشهد غدا الأربعاء يسود طقس معتدل علي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ودافئ علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد فيما يكون الطقس مائل للدفء علي شمال الصعيد.

وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس بارد علي معظم أنحاء البلاد فيما يكون شديد الحرارة علي شمال وجنوب الصعيد.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الأربعاء، والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بإمطار متوسطة علي القاهرة الكبرى وأمطار متوسطه علي بعض مناطق من (مطروح-الإسكندرية-البحيره--الغربية-المنوفيه-راس سدر-كاترين- نخل) أمطار متوسطة الي غزيرة على بعض المناطق من (بورسعيد-دمياط-كفر الشيخ-البحيره-الدقهلية-الشرقية-الإسماعيلية-السويس-رفح-العريش) وأمطار متوسطة علي شمال الصعيد (المنيا-بني سويف-الفيوم)، كما تكون رياح معتدلة علي معظم المناطق وتنشط احيانا علي السواحل الشمالية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطرب وارتفاع الموج من مترين ونصف الي ٣ أمتار ونصف والرياح شمالية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف الي مترين والرياح شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة غدًا الأربعاء، بالقاهرة العظمى 20درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة.


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