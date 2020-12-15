رئيس قضايا الدولة: الدولة ليست خصما عنيدا تختصم مواطنيها في القضايا بقوة

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أكد المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، أن الدولة ليست خصما عنيدا تختصم مواطنيها في القضايا بقوة، ولكنها تقف معه أمام المحاكم على قدم المساواة، في ظل احترام لسيادة القانون ونحو تحقيق العدالة.





واوضح المستشار أبو بكر الصديق، أن مستشاري الهيئة حينما تطالب المواطن بحق أمام القضاء كممثلة عن الدولة، فهي تطالب بحق الشعب الذي يتم تحصيله ليعود إلى المواطن كخدمات، مؤكدا أن فوز المواطن في قضية تسعد الدولة برد الحق إلى صاحبه، وهو ما تمارسه الهيئة كنائب عن مجموع الشعب وللشعب بما يتضمنه من المواطن صاحب الخصومة.





جاء ذلك خلال كلمته اليوم الثلاثاء، خلال احتفاء هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار الدكتور أبوبكر الصديق، بأحدث إصداراتها وهو كتاب " هيئة قضايا الدولة.. تاريخ تليد وحاضر مجيد "، والصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي وذلك ضمن موسوعة الثقافة القانونية التي يشرف عليها المستشار الدكتور خالد القاضي، والذي ادار الندوة بمقر الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع.





وأشار رئيس الهيئة إن الحرية ركن من أركان المجتمع، وهي الحرية التي تحميها القوانين والدستور، وكذا القضاء كخط فاصل لصون الحرية، ومنها لجنة مجلس الدولة كبذرة أولى لإنشاء هيئة قضايا الدولة، التي يقارب عمرها نحو 150 سنة.





وأكد رئيس قضايا الدولة، أن الهيئة رغم ما واجهته في حقب زمنية، إلا أنها استعادت قوتها بشباب لممارسة دورها بما يتواكب مع كل المستجدات التكنولوجية، مشيرا إلى أن الهيئة تزامن انشائها مع المحاكم المختلطة وقبل إنشاء القضاء الأهلي لحماية الدولة من الإفلاس.





ولفت إلى أن التجربة القضائية مرت بتطورات قانونية ودستورية حتى دستور سنة 2014، شهدتها الهيئة كلها، وشاركت من خلال مستشاريها في صون حقوق الدولة، والقيام بدور الإفتاء وصياغة العقود، ومنها خرج فروع عديدة للقضاء المصري مثل مجلس الدولة، والنيابة الإدارية.





وأضاف أن الكتاب لم يستهدف تقديم معلومات مجردة، ولكن كي يعكس تاريخ الهيئة، وينشر الثقافة القانونية كأحد الأهداف الرئيسية للموسوعة القانونية،حول منظومة العدالة في مصر.