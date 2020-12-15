وزير الداخلية البحريني يلتقي البحارة الذين تعرضوا للاستهداف على أيدي قطر

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 03:41 م
وزير الداخلية البحريني
وزير الداخلية البحريني
وكالات
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التقى وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، عددًا من البحارة الذين تعرضوا للاستهداف على أيدي السلطات القطرية.

 

وقال وزير الداخلية البحريني، اليوم الثلاثاء في تصريحات صحفية تشرتها قناة سكاي نيوز عربية: "أسباب مقاطعة قطر تدخلهم في شؤوننا الداخلية وما يقومون به من إجراءات تعسفية وعدوانية تجاه بحارة البحرين".

 

وفي وقت سابق، شدد وزير الداخلية في مملكة البحرين الشقيقة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، أن مملكة البحرين ستبقى قوية بوحدة شعبها وتماسك مجتمعها واصطفاف كافة مواطنيها، في ظل قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

 

وأوضح أن المؤامرات التي دأبت قطر وإيران على تدبيرها، ومحاولاتهما لشق الصف الوطني وإثارة الفتنة وبث الفوضى، مصيرها الفشل الذريع؛ لأن وحدة شعب البحرين والولاء لقيادة الملك، ستبقى سدا منيعا يحفظ الوطن ويزيد من قدرته على مواجهة التحديات.

 

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