إلغاء مباراة شباس الشهداء والزعفران بالقسم الثالث

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 03:42 م
مظاليم
مظاليم
نيرمين خضر
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قرر تامر خميس حكم مباراة شباس الشهداء والزعفران عدم إقامة اللقاء الذي كان مقررا اليوم بملعب دسوق ضمن مؤجلات المجموعة الثامنة للقسم الثالث.

وجاء قرار إلغاء اللقاء بسبب سقوط الأمطار وعدم صلاحية الملعب.

وكان من المقرر أن يلتقي الزعفران مع شباس الشهداء علي ملعب دسوق، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا، في المباراة المؤجلة من الاسبوع الاول للمجموعة الثامنة من القسم الثالث.

ومن المنتظر أن تحدد لجنة المسابقات موعد آخر لإقامة اللقاء خلال المرحلة المقبلة.

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