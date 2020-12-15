الخطيب يعطي الضوء الأخضر لصرف مكافآت كأس مصر

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 03:34 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
محمد الصو
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يستعد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لمفاجئة نجوم الفريق الأول لكرة القدم، عقب التتويج بالثلاثية.

وقرر مجلس إدارة النادي، صرف مكافآت الفوز بمسابقة كأس مصر للاعبي الفريق، خلال الساعات القليلة المقبلة وقبل بداية المشوار الإفريقي.

وكان بيبو منح اللجنة المالية الضوء الأخضر لصرف 50 ألف جنيه لكل لاعب داخل الفريق، ووضعها في حسابه البنكي الشخصي، بسبب الفوز ببطولة كأس مصر على حساب طلائع الجيش مؤخرًا.

ويرغب مجلس الإدارة، في الانتهاء من صرف مكافآت اللاعبين المالية من أجل تحفيزهم خلال المباريات المقبلة سواء محليًا أو إفريقيًا.

ومن المنتظر أن يواجه الأهلي غزل المحلة، مساء يوم الجمعة المقبلة ويتوجه إلى النيجر لمواجهة سونيديب بدور الـ32، قبل أن يلتقي الزمالك في قمة الدوري المصري الممتاز.

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