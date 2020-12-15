قضايا الدولة تحتفل بكتابها الجديد بعنوان "تاريخ تليد وحاضر مجيد"

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 03:40 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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تحتفل هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار الدكتور أبوبكر الصديق، اليوم الثلاثاء، بإحدث إصداراتها، وهو كتاب " هيئة قضايا الدولة، تاريخ تليد وحاضر مجيد"، والصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي وذلك ضمن موسوعة الثقافة القانونية التي يشرف عليها المستشار الدكتور خالد القاضى، بمقر الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع 16 شارع رمسيس تقاطع شارع 26 يوليو.

ويعد كتاب قضايا الدولة هو باكورة مجموعة إصدارات حول منظومة العدالة في مصر، باعتبار أن هيئة قضايا الدولة أقدم هيئة قضائية فى مصر، منذ 145 عاما، ولتحقيق أحد الأهداف الهامة للدولة فى المرحلة الراهنة وهو تنمية وعى المواطن المصرى بالقانون.
 
ويعرض الكتاب، الذى ألفه المستشار الدكتور أبوبكر الصديق رئيس الهيئة، وشارك فى تحريره المستشار محمد الخطيب، هيئة قضايا الدولة في خمسة أبواب؛ فيتحدث أولها عن نشأة قضايا الدولة وارتباطها بظهور الدولة الحديثة والعلاقة الهامة بينها وبين المواطن واستهدافها فى الأساس حماية المال العام.
 
‎ويتضمن ثانيها "اختصاصات قضايا الدولة" قبل إنشاء مجلس الدولة المصرى وبعد إنشاء مجلس الدولة وفى ظل الدستور الحالى، ‎أما ثالث هذه الأبواب فيتعلق بالتنظيم الإدارى لهيئة قضايا الدولة الذى تعرض للهيكل التنظيمي الفني والإداري لهيئة قضايا الدولة، ويأتى رابع أبواب الكتاب لِيُبرز مشاهد من حياة قضايا الدولة عبر التاريخ ويسلط الضوء على أبرز أعلامها، ‎أما الباب الخامس والأخير فيوضح أهم القضايا المحلية وقضايا التحكيم الدولي والقضايا أمام المحاكم الأجنبية التي تولتها قضايا الدولة.
 

ويناقش الكتاب كلا من الدكتور أحمد فتحي سرور والسفيرة ميرفت تلاوي، والمستشار نير عثمان وزير العدل الأسبق، وعلي حسن رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، والدكتورة نانسي إبراهيم، ويدير اللقاء المستشار الدكتور خالد القاضي المشرف على موسوعة الثقافة القانونية بالهيئة المصرية العامة للكتاب.

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