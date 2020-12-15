رئيس حى غرب المنصورة يتابع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية الكائنة بنطاق الحى..صور

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قام رئيس المحاسب ظحمدعبدالباقى حى غرب المنصورة مع مسئولى الطرق بحى غرب المنصورة، بمتابعة سير الأعمال بمشروعات المرافق والخدمات المدرجة بالخطة الأستثمارية للعام ٢٠٢٠ ٢٠٢١، وخطة ترميم ورفع كفاءة الشوارع الكائنة بنطاق الحى، ومتابعة معدلات التنفيذ ومدى جودة وكفاءة الأعمال التي يجرى تنفيذها، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع في مشروعات الطرق والرصف



حيث تابع رئيس حى غرب المنصورة معدلات تنفيذ خطة أحلال وتجديد خطوط الصرف بالشوارع المؤدية مابين شارعى احمد ماهر ومنطقة شارع جيهان حيث تم استبدال المواسير الفخار قطر ٧ بوصة بمواسير بلاستيكية قطر ١٠ بوصة، وتم ربط واصلات صرف العقارات على خطوط الصرف الجديدة بتلك الأماكن.



كما تابع رئيس حى غرب المنصورة معدلات الإنجاز بمشروع رفع كفاءة وتطوير منطقة المشاية السفلية والتى تتم ابتداء من فيلا غيث حتى فندق الجامعة على مسافة ٢ كيلو، وتتضمن أعمال التطوير رصف وتوسعة الشارع وازالة مخالفات وتعديات المحلات وتطوير الارصفة من خلال تركيب بلاط الأنترلوك وعمل بردورات وعمل بلاعات لتصريف مياة الامطار بما يقرب من ١٥٠ بلاعة، الى جانب رفع بيارات الصرف الرئيسية.



فيما أكد رئيس حى غرب المنصورة، إنه يولي اهتماما خاصا برصف وتمهيد الطرق وتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية لتقديم خدمة أفضل للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرا إلى ضرورة الإشراف والمتابعة الدورية لأعمال الرصف للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية لتحقيق الأمان والسلامة للطرق والانتهاء من الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.



جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بشأن رفع كفاءة والارتقاء بالمظهر الجمالى بكافة الشوارع الكائنة بنطاق الحى لأعادة الشكل الحضارى لمدن المحافظة

والمتابعة المستمرة على مدار اليوم لكافة الاعمال وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

