إبراهيموفيتش يتحدث عن عودته للروسونيري ويتمنى تحقيق الكالتشيو

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 03:31 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
تحدث الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي عن عودته للبيانكونيري خلال شهر يناير الماضي حيث قال في تصريحات عقب تتوجيه بجائزة أسطورة العام من صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية أنه يشعر أن يجب عمل مستوى أكبر في عمر التاسعة والثلاثين.


وأضاف: "كان وصولي إلى ميلان تحديًا مختلفًا. لم يكن الفريق في القمة. كنت آمل أن أعمل جيدًا لتحقيق ذلك، لأن كل من عادوا إلى ميلان للمرة الثانية لم يستطيعوا الظهور مثل المرة الأولى".


وواصل: "يجب أن يتحلى الفريق بالشجاعة ليحلم بلقب الدوري الإيطالي، أمامنا طريق طويل، لكن الفريق جائع ومستعد، ونريد تحقيق المزيد".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميلان الدوري الايطالي إبرا

أخبار تهمك

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

منذ 14 دقيقة

الخطيب يجهز مفاجأة كبرى لنجوم الأهلي

منذ ساعة و نصف

لجنة المسابقات تصدر قرارها بشأن عقوبة رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يدرس تقليل عقوبة نجم الفريق

منذ ثلث ساعة

أسطورة مانشستر يونايتد يسخر من محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي المصاب يرفض أي تدخل جراحي

منذ 42 دقيقة

مجدي عبد الغني يعلق على صورة ميدو مع الخطيب

منذ ساعتين و 14 دقيقة

موسيماني يتلقى خبرا سارا في الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. السيناريست مدحت العدل يعلن ترشحه رسميا لرئاسة نادي الزمالك

منذ ساعة و 12 دقيقة

خاص.. إصابة أجايي تحرم الأهلي من صفقة هجومية

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ يوم

عاجل.. حريق ضخم في سوق الحي العاشر (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

القاطرة البشرية يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. عملاق سعودي يستهدف ضم نجم الزمالك

منذ ساعتين و 43 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. ميلان يحسم موقفه النهائي من ضم "إبراهيموفيتش"

انقلاب إبراهيموفيتش في الدوري الإيطالي

صفقة تبادلية تاريخية في الكالتشيو الإيطالي

الكشف عن موعد الظهور الأول لإبراهيموفيتش مع ميلان

السلطان "إبراهيموفيتش" يعود للتهديف في الدوري الإيطالي بعد غياب 2806 يومًا

كورونا يعرقل إبراهيموفيتش عن إنجاز تاريخي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

عاجل.. الأهلي يدرس تقليل عقوبة نجم الفريق

03:22 م

موسيماني يتلقى خبرا سارا في الأهلي

02:25 م

الخطيب يجهز مفاجأة كبرى لنجوم الأهلي

02:13 م

نجم الأهلي المصاب يرفض أي تدخل جراحي

03:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان