السيطرة على حريق اندلع في أشجار نخيل على الطريق الزراعي بالقليوبية

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سيطرت قوات الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، على حريق اندلع في أشجار نخيل على الطريق الزراعي، بطوخ، اتجاه بنها، بجوار نفق الحدادين، وانتقلت 5 سيارات إطفاء، وجرى السيطرة على النيران، ورجحت الاجهزة أن مجهول ألقى عقب سيجارة أسفل الغاب الملاصق للنخيل، ما أدى إلى الحريق.



تلقى العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، إخطارا من النقيب محمد بدوي رئيس وحدة إطفاء طوخ، بوجود حريق على الطريق الزراعي، بجوار نفق الحدادين دائرة مركز طوخ.



انتقلت على الفور 5 سيارات إطفاء إلى المكان، وتبين اندلاع الحريق في 5 أشجار نخيل وكمية من الغاب الملاصق لهم، وبسبب الرياح تتاير الشرر من النخيل، ونجحت قوات الإطفاء في السيطرة على النيران، ومنع امتدادها إلى مصنع لتعبئة الشيبسي، مجاور لمنطقة الحريق.



ورجحت الأجهزة الأمنية أن سبب الحريق إلقاء مجهول عقب سيجارة على الغاب، بجوار النخيل ما أدى إلى الاشتعال، وتحرر محضر بالواقعة.