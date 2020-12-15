عاجل.. الأهلي يدرس تقليل عقوبة نجم الفريق

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 03:22 م
بوابة الفجر
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تتجه النية داخل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب وإدارة الكرة بقيادة سيد عبدالحفيظ، تقليل الغرامة على نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

وكان النادي الأهلي أعلن منذ شهرين تقريبًا، توقيع عقوبة مالية مشددة على محمود عبد المنعم كهربا، قدرها مليون جنيه، بعد اشتباكه مع محمد الشناوي حارس وقائد الفريق.

ويدرس عبدالحفيظ، تقليل الغرامة إلى نصف مليون جنيه، بعد تدخل نجوم الفريق أكثر من مرة، وعلى رأسهم محمد الشناوي الطرف الثاني في الأزمة.

وتدخل الشناوي ووليد سليمان وأيمن أشرف، مع مدير الكرة من أجل العفو عن اللاعب أو تقليل العقوبة، وهو ما وعد به عبدالحفيظ مناقشته بالساعات المقبلة.

ودخل كهربا في مشادة مع محمد الشناوي حارس الفريق، بعد انتقاله ببضعة أسابيع للنادي الأهلي، قبل أن يصدر الفريق ضده بيان يرفض سلوكه ويوقع غرامة مالية قدرها مليون جنيه.

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