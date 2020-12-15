الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 03:30 م
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
محمد الصو
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بدأ مسئولو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في وضع خطه محكمة للحصول على خدمات مهاجم الزمالك الشاب مصطفى محمد الذي يقترب من الاحتراف في أوروبا. 

وبدأ الأهلي في التحدث مع صديق مقرب من اللاعب لمعرفة طلباته للانتقال للقلعة الحمراء وأكد صديق اللاعب لمسئولي الأهلي أن مصطفى يرغب في الاحتراف الخارجي وأنه يمتلك أكثر من عرض تركي وبلجيكي وأنه لو لم ينجح في رحلته الاحترافية سيكون انتقاله للأهلى سهل والمقابل المادي سيكون الحاسم في انتقاله للأهلي. 

وبدأ مسئولو التعاقدات بالأهلي في معرفة رأي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني الذي أكد ترحيبه بضم مهاجم الزمالك الشاب لما يتمتع به من إمكانيات بدنية وفنية وهو الأمر الذي جعل الأهلي يصمم على التعاقد مع اللاعب عن طريق الترانزيت الأوروبي بعد تأكدهم من اقتراب اللاعب من الرحيل عن الزمالك نظراً للظروف المالية الصعبة التي يعاني منها الزمالك حالياً وهو ما أكده أشرف قاسم عضو لجنة الكرة في تصريحاته مؤخراَ.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على مصر المقاصة بنتيجة 3-1 في افتتاح مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم ليتصدر جدول ترتيب المسابقه بفارق الأهداف.

ومن المنتظر أن يواجه الأهلي فريق غزل المحلة يوم الجمعة المقبل على استاد الأهلي والسلام بالجولة الثانية لبطولة الدوري.

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مصطفى محمد الزمالك الاهلي افضل مهاجم في مصر

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