المجلس القومى للإعاقة يُكرم عمرو الليثي لدوره الهام فى دعم قضايا ذوى الاحتياجات الخاصة









بمناسبة اليوم العالمى لذوى القدرات الخاصة اقام المجلس القومى لمتحدى الإعاقة احتفالية كبرى بأحد الفنادق ، وكرم خلالها الإعلامى الدكتور عمرو الليثي لإسهاماته الإنسانية لدعم المجلس و متحدى الإعاقة خلال السنوات الماضية من خلال برنامجه «واحد من الناس»، و توفير بعض المستلزمات التي كان يحتاجها ذوى الاحتياجات الخاصة ودعمهم اجتماعياً، ودعمهم في جميع الفعاليات و المحافل الإنسانية .









وأعرب الليثى عن سعادته بهذا التكريم موجهاً الشكر لدكتور أشرف مرعى المشرف العام على المجلس ، وأن هذا التكريم وسام على صدره، وأن ما قدمه من مساهمات من خلال برنامجه «واحد من الناس» واجب وطنى لأن هذا المجلس يعتبر من أهم المؤسسات في مصر التي تعمل على رعاية مصالح و احتياجات ذوى القدرات الخاصة و تذليل كافة العقبات التى تواجههم .









وفي كلمته اكد الدكتور عمرو الليثي ان الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة احدي أولويات الدول ، وهم جزء من نسيج المجتمع .









وتابع الليثي ان الاعلام له دور فعال في العلاج ، حيث تلعب وسائله دورا هاما في التوعية بأهمية تلك القضية ، وهناك قدرة جبارة للصور والقصص في وسائل الإعلام علي التاثير بعمق على الرأي العام وارساء المعايير المجتمعية.









واوضح الليثي انه لايزال هناك قصور في التعامل الاعلامي مع الأشخاص ذوي الإعاقة









واشار انني ولفترات طويلة تجاوزت العشر سنوات، حيث كنت اعد و اقدم برنامج اختراق بالتلفزيون المصري ؛ الذي استمر زهاء العشرة اعوام .. ... لكني كنت اشعر بشغف للاعلام التنموي المجتمعي ، فكانت بداية برنامج واحد من الناس،ذلك البرنامج الاسبوعي التلفزيوني.. الجديد علي ، اعلامنا العربي في بداية الالفية ..و مستمرا الي يومنا هذا، اصبح واحد من الناس مؤسسة اعلامية متكاملة في مجال الاعلام التنموي تعني و تعلي بالفرد في المجتمع .. والتزم فريق العمل بالبرنامج بوثيقة الامم المتحدة لحقوق المعاقين ، وفقرة اساسية في البرنامج .









اما من موقعي الاكاديمي كنائب لرئيس جامعة مصر￼￼للعلوم و التكنولوجيا لشؤون خدمة المجتمع و تنمية البيئة￼و محاضرا بكلية اعلامها ، فقد قمنا بعدة اجراءات منها:￼





.ابرام بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للاشخاص￼





ذوي الاعاقة، و استحداث لجنة لمتابعة تنفيذه، عاملين علي





تنمية المجتمع الجامعي كله و جعله مناخ جاذب و ايجابي￼￼





.دعم تقنية daisy بالتعاون مع كلية الاعلام و الاستعانة￼بذوي الهمم.





بمتطوعيها في تسجيل مجموعة كتيبات باستودهات الكلية￼￼



