الألومنيوم يبحث عن فوزه الثاني أمام كيما غدا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 03:15 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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يحل فريق نادي الألومنيوم بقيادة حسين عبد اللطيف المدير الفني للفريق ، ضيفا علي فريق نادي كيما اسوان، في الثانية والنصف من عصر غدا الاربعاء، ضمن مواجهات الجولة الرابعة بالمجموعة الأولي بدوري القسم الثاني.

يدخل فريق نادي الألومنيوم اللقاء، باحثا عن فوز الثاني له هذا الموسم، لاسيما وانه يدخل المباراة وله4 نقاط جمعها من ثلاث مباريات، تعادل أمام الفيوم بهدف لكل فريق، بمستهل منافساته هذا الموسم، وفوز علي ديروط بثلاثية مقابل هدفين، وخسارة أمام الإعلاميين بهدف نظيف، ويأمل الفريق الحمادي في تحقيق الفوز ومواصلة الزحف نحو صدارة المجموعة.

علي الجانب الآخر يدخل فريق نادي كيما اسوان الوافد الجديد لدوري القسم الثاني هذا الموسم مبارياته أمام الإلكترونيات وله نقطة واحدة، من ثلاث مباريات هي عمر المسابقة حتي الان، ويسعي كيما أسوان الي تحقيق فوزه الأول هذا الموسم والابتعاد عن قاع جدول المسابقة، تزامنا مع منافسات الجولة الرابعة من عمر المسابقة
1_الشرقية للدخان 9 نقاط
2_المنيا 7 نقاط
3_شبان قنا 7نفاط
4_سمسطا 6 نقاط
5_ قنا 6 نقاط
6_بترول أسيوط 6 نقاط
7_تليفونات بني سويف 4 نقاط
8_الألومنيوم 4 نقاط
9_الإعلاميين 4 نقاط
10_سوهاج 4 نقاط
11_ديروط 3 نقاط
12_بني سويف 3 نقاط
13_الفيوم نقطة
14_اسمنت أسيوط نقطة
15_كيما أسوان نقطة
16_طهطا نقطة

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