التباين يسيطرعلي أداء مؤشرات البورصة بختام جلسة منتصف الجلسة

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تباين بأداء المؤشرات مع ارتفاع المؤشر الرئيسي وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة مع تهدئة على أسهم المضاربات و تبديل الأدوار بين الاسهم الخبرية و نشاط على قطاع العقارات و الخدمات المالية و المنتجات الصناعية .





وربح رأس المال السوقى نحو 52 جنيها، ليغلق عند 654.731 مليار جنيه.