التباين يسيطرعلي أداء مؤشرات البورصة بختام جلسة منتصف الجلسة

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 02:53 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تباين بأداء المؤشرات مع ارتفاع المؤشر الرئيسي وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة مع تهدئة على أسهم المضاربات و تبديل الأدوار بين الاسهم الخبرية و نشاط على قطاع العقارات و الخدمات المالية و المنتجات الصناعية .

وربح رأس المال السوقى نحو 52 جنيها، ليغلق عند 654.731 مليار جنيه.
 
 
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 11057 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2126 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3081 نقطة.

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