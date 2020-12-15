محافظ قنا يشهد الاحتفال باليوم العالمى للمعاق

Advertisements





شهد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا احتفالية اليوم العالمي للمعاق بقاعة السندريلا والتي تنظمها مؤسسة التأهيل الاجتماعي للمعاقين بقنا تحت شعار "كلنا متساوون"وقد شارك بالحضورالاستاذ حسين البازوكيل وزارة التضامن الاجتماعى وفضيلة الشيخ محمد الطراوي وكيل وزارة الاوقاف والدكتور احمد كمال نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشؤن البيئة وخدمة المجتمع والعقيد محمود ياسين مدير جمعية المحاربين القدماء بقنا والدكتورة هدى سعدى مقرر المجلس القومى للمرأة بالمحافظة وممثل الكنيسة وعدد من السادة اعضاء مجلس النواب بقنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.







وأكد الداودي أهمية تضافر جهود الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لخلق مجتمع يكفل حياة كريمة لذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن الدستور المصري ينص على أن الدولة تكفل ذوي الإعاقة وتعمل على تأهيلهم وحصولهم على كافة حقوقهم حيث خصص السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2018 عام ذوي الإعاقة للتأكيد علي اهمية تمكين الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من اجل المشاركة في تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030.







وأكد الأستاذ حسين الباز أن مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسة التأهيل الاجتماعي للمعاقين تقوم برعاية المعاقين وأسرهم من خلال عدد من المحاور وهي( الحماية الاجتماعية – الرعاية الاجتماعية – التنمية الاجتماعية ) مع توفير مساعدات شهرية ودور حضانة للمعاقين ومراكز تنمية قدرات وعلاج طبيعي ومكاتب للتأهيل الاجتماعي لمنح الأجهزة التعويضية والتأهيل النفسي، وأضاف أنه في خلال عام 2020 تم إجراء العلاج الطبيعي لـعدد 910 معاقا بينما بلغ عدد المستفيدين من مركز تنمية القدرات بمركز الحكيم الشامل أكثر من 223 معاق ذهني وبلغ المستفيدين من دور الحضانة حوالي 60 طفلا.











وفي ختام الاحتفالية سلّمَ محافظ قنا عددًا من الأجهزة التعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة معربا عن شكره وتقديره لكل من ساهم في هذا العمل الخيري تخفيفا لآلام ومعاناة أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة مع تكريم عدد من الجمعيات المشاركة في الاحتفالية.



