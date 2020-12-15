"ايتيدا" تنظم ملتقى للشركات عبر الإنترنت بالتعاون مع منصة "يوداستي"

نظمت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا) ملتقى للشركات عبر الإنترنت تحت عنوان "مستقبل العمل فى مصر" بالتعاون مع منصة "يوداستي" العالمية الرائدة فى مجال التعلم عبر الإنترنت وموقع "فرى لانسر" العالمى للعمل الحر.

ويأتى هذا الملتقى بهدف تعزيز الوعى لدى مجتمع الأعمال والشركات والتعرف على التحديات والتطورات التى سيشهدها سوق العمل فى المستقبل، وتقديم آليات ونماذج عمل جديدة تتلاءم مع المتغيرات العالمية والتى تعتمد بشكل كبير على المرونة وتبنى كافة آليات التحول الرقمي.

وتناولت جلسات الملتقى أفضل الممارسات ونماذج العمل التى تتبناها المؤسسات، وتقديم خارطة طريق للمسارات المستقبلية للعمل وكذلك البرامج التدريبية اللازمة لتأهيل وإعداد الشباب المصرى لسوق العمل فى المستقبل واستشراف سوق العمل الحر على الإنترنت والترويج له من خلال عرض القيمة المضافة والعائد على الشركات من تبنى هذا المنهج.

وقال المهندس عمر محفوظ، الرئيس التنفيذى للهيئة فى كلمته الافتتاحية بالمتلقى، أن جائحة كورونا فرضت نماذج عمل واستراتيجيات جديدة على المؤسسات والشركات وأكدت على حتمية الإسراع فى عمليات الرقمنة، مشيرًا إلى دور الهيئة فى هذا الصدد من خلال رعايتها وتنفيذها للعديد من المبادرات التدريبية على مهارات العمل الحر ووظائف المستقبل والتى تخدم بقوة استراتيجية الدولة للتحول الرقمى وبناء مصر الرقمية، وتساهم فى خلق فرص عمل غير تقليدية للشباب المصري.

كما أكد محفوظ على أن مصر تجنى ثمار الاستثمارات التى ضختها فى مجالات البنية التحتية سواء فى قطاع الكهرباء أو فى قطاع البنية التحتية التكنولوجية، بما ساهم فى استمرارية الأعمال بكفاءة، وتعزيز مكانة مصر فى السوق العالمى لخدمات تكنولوجيا المعلومات، وزيادة القدرة والمرونة على تنبى نماذج رقمية للتدريب، والعمل الحر، والعمل من المنزل.

وخلال الملتقى، أشاد مسؤولى منصة "فرى لانسر" العالمية بكفاءة المهارات المصرية وامتلاك الشباب المصرى للمهارات التكنولوجية الحديثة، حيث أشارت الشركة إلى أنه بلغ عدد المهنيين المستقلين على منصتها من المصريين 767 ألف، كما بلغ عدد الأعمال التى أنجزوها على المنصة حوالي137 ألف مشروع ومهمة عمل، بينما بلغت عدد الأعمال المطروحة من قبل أصحاب العمل والشركات المصرية حوالى 76 ألف مشروع.

وتضمنت أجندة الملتقى حلقة نقاشية عن منهجية المؤسسات والشركات فى الاعتماد على المهنيين المستقلين وأصحاب العمل الحر واستعراض تجارب وخبرات عدد من الشركات العالمية مثل شركة IBM العالمية، شركة ديلويت الاستشارية العالمية، والشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا)، حيث أدار الجلسة مسؤول من موقع Freelancer وهو أكبر وأقدم موقع فى مجال العمل الحر على الانترنت.

وشهدت فعاليات الملتقى إطلاق برنامج Talent Alpha Program والذى يستهدف تقديم حلول وآليات ميسرة للشركات تمكنهم من استخدام منصات العمل الحر فى إنجاز المشروعات اعتمادًا على المهنيين المستقلين على منصة "فريلانسر". ويقدم البرنامج حافزًا لكل شركة مشاركة ومؤهلة لتشجيعهم على انجاز أعمالهم على منصة العمل الحر وذلك بقيمة 500 دولار بالإضافة إلى مساعدة الشركات فى تحديد المتطلبات الفنية لمشروعاتها ومن ثم تعيين أصحاب العمل الحر لسد هذه الحاجات.