"ايتيدا" تنظم ملتقى للشركات عبر الإنترنت بالتعاون مع منصة "يوداستي"

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 03:06 م
بوابة الفجر
Advertisements

نظمت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا) ملتقى للشركات عبر الإنترنت تحت عنوان "مستقبل العمل فى مصر" بالتعاون مع منصة "يوداستي" العالمية الرائدة فى مجال التعلم عبر الإنترنت وموقع "فرى لانسر" العالمى للعمل الحر.

 

ويأتى هذا الملتقى بهدف تعزيز الوعى لدى مجتمع الأعمال والشركات والتعرف على التحديات والتطورات التى سيشهدها سوق العمل فى المستقبل، وتقديم آليات ونماذج عمل جديدة تتلاءم مع المتغيرات العالمية والتى تعتمد بشكل كبير على المرونة وتبنى كافة آليات التحول الرقمي.

 

 

 

وتناولت جلسات الملتقى أفضل الممارسات ونماذج العمل التى تتبناها المؤسسات، وتقديم خارطة طريق للمسارات المستقبلية للعمل وكذلك البرامج التدريبية اللازمة لتأهيل وإعداد الشباب المصرى لسوق العمل فى المستقبل واستشراف سوق العمل الحر على الإنترنت والترويج له من خلال عرض القيمة المضافة والعائد على الشركات من تبنى هذا المنهج.

 

وقال المهندس عمر محفوظ، الرئيس التنفيذى للهيئة فى كلمته الافتتاحية بالمتلقى، أن جائحة كورونا فرضت نماذج عمل واستراتيجيات جديدة على المؤسسات والشركات وأكدت على حتمية الإسراع فى عمليات الرقمنة، مشيرًا إلى دور الهيئة فى هذا الصدد من خلال رعايتها وتنفيذها للعديد من المبادرات التدريبية على مهارات العمل الحر ووظائف المستقبل والتى تخدم بقوة استراتيجية الدولة للتحول الرقمى وبناء مصر الرقمية، وتساهم فى خلق فرص عمل غير تقليدية للشباب المصري.

 

 

 

كما أكد محفوظ على أن مصر تجنى ثمار الاستثمارات التى ضختها فى مجالات البنية التحتية سواء فى قطاع الكهرباء أو فى قطاع البنية التحتية التكنولوجية، بما ساهم فى استمرارية الأعمال بكفاءة، وتعزيز مكانة مصر فى السوق العالمى لخدمات تكنولوجيا المعلومات، وزيادة القدرة والمرونة على تنبى نماذج رقمية للتدريب، والعمل الحر، والعمل من المنزل.

 

 

 

وخلال الملتقى، أشاد مسؤولى منصة "فرى لانسر" العالمية بكفاءة المهارات المصرية وامتلاك الشباب المصرى للمهارات التكنولوجية الحديثة، حيث أشارت الشركة إلى أنه بلغ عدد المهنيين المستقلين على منصتها من المصريين 767 ألف، كما بلغ عدد الأعمال التى أنجزوها على المنصة حوالي137 ألف مشروع ومهمة عمل، بينما بلغت عدد الأعمال المطروحة من قبل أصحاب العمل والشركات المصرية حوالى 76 ألف مشروع.

 

 

 

وتضمنت أجندة الملتقى حلقة نقاشية عن منهجية المؤسسات والشركات فى الاعتماد على المهنيين المستقلين وأصحاب العمل الحر واستعراض تجارب وخبرات عدد من الشركات العالمية مثل شركة IBM العالمية، شركة ديلويت الاستشارية العالمية، والشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا)، حيث أدار الجلسة مسؤول من موقع Freelancer وهو أكبر وأقدم موقع فى مجال العمل الحر على الانترنت.

 

 

 

وشهدت فعاليات الملتقى إطلاق برنامج Talent Alpha Program والذى يستهدف تقديم حلول وآليات ميسرة للشركات تمكنهم من استخدام منصات العمل الحر فى إنجاز المشروعات اعتمادًا على المهنيين المستقلين على منصة "فريلانسر". ويقدم البرنامج حافزًا لكل شركة مشاركة ومؤهلة لتشجيعهم على انجاز أعمالهم على منصة العمل الحر وذلك بقيمة 500 دولار بالإضافة إلى مساعدة الشركات فى تحديد المتطلبات الفنية لمشروعاتها ومن ثم تعيين أصحاب العمل الحر لسد هذه الحاجات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. السيناريست مدحت العدل يعلن ترشحه رسميا لرئاسة نادي الزمالك

منذ ساعة و 12 دقيقة

موسيماني يتلقى خبرا سارا في الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

مجدي عبد الغني يعلق على صورة ميدو مع الخطيب

منذ ساعتين و 13 دقيقة

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

أسطورة مانشستر يونايتد يسخر من محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يدرس تقليل عقوبة نجم الفريق

منذ ثلث ساعة

لجنة المسابقات تصدر قرارها بشأن عقوبة رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

خاص.. إصابة أجايي تحرم الأهلي من صفقة هجومية

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. حريق ضخم في سوق الحي العاشر (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

منذ 13 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي المصاب يرفض أي تدخل جراحي

منذ 41 دقيقة

الخطيب يجهز مفاجأة كبرى لنجوم الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. عملاق سعودي يستهدف ضم نجم الزمالك

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ يوم

القاطرة البشرية يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

وزير الاتصالات: اعداد استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي

وزير الاتصالات يلتقي أفضل 30 شركة ناشئة من رواد الأعمال الشباب المتميزين (صور)

رئيس جامعة حلوان يفتتح الملتقى السابع عشر لتشغيل الخريجين

وزير الاتصالات ورئيس هيئة الاستثمار يتابعان مشروعات ميكنة الخدمات

"الاتصالات" تتيح 33 مشروع وفرصة للشركات الصغيرة بـ 90 مليون جنيه

"ايتيدا" تدرب 100 ألف شخص على مهارات المستقبل بمنحة "مستقبلنا .. رقمي"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

عاجل.. الأهلي يدرس تقليل عقوبة نجم الفريق

03:22 م

موسيماني يتلقى خبرا سارا في الأهلي

02:25 م

الخطيب يجهز مفاجأة كبرى لنجوم الأهلي

02:13 م

نجم الأهلي المصاب يرفض أي تدخل جراحي

03:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان