الحزب الدستوري الحر بتونس يحذر من محاولات ضرب المؤسسات السياسية

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 03:03 م
البرلمان التونسي
البرلمان التونسي
وكالات
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حذر الحزب الدستوري الحر بتونس، اليوم الثلاثاء، من محاولات ضرب المؤسسات السياسية في البلاد، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، قال الحزب الدستوري الحر في تونس، إن حركة النهضة تابعة لمنظمة إرهابية تهدد الدولة التونسية.

 

وأفادت وسائل إعلام تونسية، في وقت سابق، بوقوع خلافات داخل جلسة مجلس النواب التونسي خلال مساءلة راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة ورئيس البرلمان.

 

وكانت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي، أعلنت عن جمع 80 ألف توقيع مرشحة لتصل أكثر من 100 ألف توقيع قبل نهاية الأسبوع على عريضة شعبية لمطالبة البرلمان بسحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي.

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