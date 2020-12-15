نجم الأهلي المصاب يرفض أي تدخل جراحي

أبدى نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رغبته في عدم إجراء أي تدخل جراحي، في إصابته وإتباع سياسة العلاج الطبيعي بالقاهرة.





وتأكد إصابة النيجيري جونيور أجايي صانع ألعاب الفريق، بإصابة في الوتر الوحشي تعرض لها خلال مواجهة الزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتحتاج إلى 3 أشهر على الأقل قبل العودة.





وتناقش أجايي مع الجهاز الطبي لفريقه، من أجل الحصول على رأيه بعدم اجراء تدخل جراحي، وعمل برنامج تأهيلي وطبيعي داخل النادي.





ورفض أسامة مصطفى طبيب الفريق، منح اللاعب قراره الأخير حتى يتم التواصل مع الطبيب الألماني وعرض عليه الإشاعات، لحسم الأمر.





وفي حال تقرر أن يخضع اللاعب لجراحة بسبب إصابته، سينهي المارد الأحمر كافة التأشيرات الخاصة بسفره للعاصمة الألمانية برلين.



