الطالع الفلكى الثّلاثَاء 15/12/2020..بُرج الحَظّ!

*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى الجدى.

**فلكياً/هندياً: القمر فى القوس.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 21 نوفمبر - 21 ديسمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 15 ديسمبر - 14 يناير.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الإكلِيل من 7 ديسمبر - 19 ديسمبر.





اليوم 6 كهيك قبطى ، 15 كانُون أوّل رُومى ، 30 رَبيعٍ الثّانى ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -النّاس نوعين، ناس وشّهم نحس والمصايب بتجرى فرجليهم زَيّى ، وناس وشّهم حلو والبِلْيَة بتجرى معاهم دَيْماً ، زَيّك.(محمّد عوض ح 5 من مسلسل بُرج الحظ-1978)





*القمر فى الجدى "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الشّمس تنتقل للقوس- هنديّاً - سِيدِيرَال سِيسْتِمْ)

تنتقل بمشيئة الله تَعَالى الشّمس من بُرج العقرب لبُرج القوس فى السّادسة و5 دقائق مساء اليوم على الطريقة الهنديّة والتى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحُسبَان، وسوف تظل فيه لتنتقل لبُرج الجدى فى الرّابعة و 45 دقيقة فجر 14 يناير ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الهنديّة

(الشمس) ----- فى القوس (تنتقل للجدى فى 14 يناير)

(عطارد) ----- فى العقرب (ينتقل للقوس 17 ديسمبر)

(الزّهرة) ----- فى العقرب (تنتقل للقوس فى 4 يناير 2021)

(القمر) ------ فى القوس (بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

(المرّيخ) ----- فى الحَمَلْ (ينتقل للثّور فى 22 فبراير 2021)

(زُحل) ------ فى الجدى.(ينتقل للدلو فى 17 يناير 2023)

(المُشترى)--- فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 20 نوفمبر 2021)





فى الأعوام الثلاث السابق 2017 ، 18 ، 19 كانت الشمس تحل فى بُرج القوس لتجد زحل متواجداً فيه (زحل يمكث فى كل برج سنتين وأربعة شهور) وبُرج القوس يرمز للأسفار البعيدة والتحصل على الألقاب العلمية والحظوظ السعيدة فى التجارة ، لذا رُبما حالفنا الحظ هذا الشتاء خلال حلول الشمس فى برج الحظ (خالياً من زحل) بالتحصل أخيراً على لقب بروفسير أو بالسفر لبلاد بعيدة بحثاً عن درجة علمية أومعاملة تجارية ، مع مُلاحظة أن القوس يرمز لكريمة المُجتمع والتواصل معهم وينصح بالإبتعاد عن المشبوهين أو الأماكن غير اللائقة أدبياً وأخلاقيّاً وينصحك بتطبيق الحكمة ، مِن جَاوِر السّعيد يسعَدْ ، ومِنْ جاوِر الحدّاد يكتِوى بنارُه.





*كُونِيسْوِيليَا ، إحتفاليّة بالشِّتَاء

إحتفالين ضخميْن فى الحضارة الرّومانية بالحصاد ، الأول فى21 أغسطس بالحصاد والثانى فى 15 ديسمبر إحتفال بمخزون الحبوب المُخزّن تحت الأرض فى الأقبية أثناء الشتاء فرحاً بوجود مانأكله وعليه فمكان الإحتفال يكون تحت الأرض،هذا لايمنع من التسابق بالعربات التى تجرّها الخيول بين أفراد الشعب، بما أن مارس/ المريخ يمثل الحامى والمدافع عن ثروة البلاد فهذا الإحتفال يشمل الإحتفاء أيضاَ بالمريخ كونه قام بحماية مخزون الحبوب من السرقة أو الإغارة عليه من الغرباء.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: لسانك وعباراتك مثل قطرات العسل تعمل الكثير لتنقية العلاقات المتوترة مع الآخرين ، الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.





برج الثور: فى العمل فالخط المُستقيم والإبتعاد عن الفهلوة أوالمراوغة هو الأسلوب الأفضل لحمايتك من زُملاء سيّئى النيّة،إمشىِ عِدِلْ يِحْتَار عَدوّكْ فِيك.





برج الجوزاء: يوم مُناسب للأعمال الذهنيّة ،تركيزك مرتفع لكن لايمنع أن تفحص مستندات عملك مرّتيْن قبل أن تنتهى منها.





برج السّرطان: الحظ يعنى مُساندة وقت الحاجة أو فرصة على طبق من فضّة، عليك عدم التأخيرعند ظهور فرصة لوظيفة إضافيّة فى الأفق.





برج الأسد: مشحون عن آخرك بالطاقة لتعمل بطاقتك القصوى ، لاتطلب المُساعدة لإنجاز عمل بإمكانك إنجازه بنفسك ، ما حَكّ جلدك مثل ظفرك.





برج العذراء: لاتجادل الحمقى أو تدخل بمناقشات عقيمة لالزوم لها ، أثرها الوحيد الصداع وتكوين العداوات المجانية، لِتَقُلْ خيْراً أو لِتَسْكُتْ.





برج الميزان: إرضاء الناس غاية لاتُدرك وهى سُنّة الحياة لإختلاف الناس وطبائعهم، لكن الحلّ الوَسَط المُنَاسِب للجميع مُمكن إن توفرت المرونة.





برج العقرب: الصدقات فى الخفاء والنصائح بطلف والإنجازات دون ضجّة من غير كلام ، هذا سبب تشبّث الناس بك وحُبّهم لك، يوم مناسب لمُساعدة مُحتاج.





برج القوس: بعض الفرص لاينبغى الحسرة عليها عند فقدانها خصوصاً إن أنطوت تلك الفرصة أوالعلاقة على شُبهة أو مفسدة ،لاتقرصينى يانحلة.





برج الجدى: الصراحة لاتعنى الفظاظة حتى إن كان ما تقوله صحيحاً ، غلّف نصيحتك بكلمات ناعمة جذّابة ولاتجعلها على الملأ لتجد النتيجة إيجابيّة.





برج الدّلو: الصبر فضيلة والعلاقات العاطفية تحتاج وقتاً لتنضج فلا تتعجّل ، العاطفة كفيلة بتعميتك عن صفات الحبيب السيئة،وقتها قد يكون التراجع صعباً.





برج الحوت: بوجود شخص من أنصاف المُتعلمين لكن يتمتّع بالذكاء الإجتماعى فأنت مُعرّض لتشويش ذهنى لتكون ضحية لمُحتال، درهم وقاية.



