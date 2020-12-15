إصابة مدرب ريال مدريد السابق بفيروس كورونا للمرة الثانية

كشفت وسائل إعلام برازيلية اليوم أنه تم احتجاز المدرب السابق لريال مدريد، والمدرب السابق لمنتخب البرازيل، فاندرلي لوكسمبورجو، في مستشفى بساو باولو، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد للمرة الثانية.





كان لوكسمبورجو الذي لا يتولى حالياً قيادة أي فريق، مقيماً في ريو دي جانيرو مع أسرته عندما عانى من أعراض كوفيد-19 بآلام شديدة في الرأس والجسد، وفقاً لما أفادته صحيفة أو استادو دي ساو باولو، وموقع "غلوبو إسبورتي".





وقرر بعدها المدرب صاحب الـ68 عاماً العودة سريعاً إلى ساو باولو للعلاج بالمستشفى السوري-اللبناني، إحدى المستشفيات العريقة في البلاد.





وكانت آخر التجارب التدريبية للوكسمبورغو قيادة بالميراس قبل إقالته في أكتوبر الماضي، بعدما مني بثلاث هزائم متتالية في بطولة الدوري المحلي.