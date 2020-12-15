تفاصيل إعتماد جداول امتحانات النقل للفصل الدراسى الاول2020/2021 للمراحل التعليمية المختلفة والتى تبدأ فى 16 يناير المق

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اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء جداول امتحانات النقل بكافة المراحل التعليمية للفصل الدراسى الاول على مستوى المحافظة.



واوضح على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ان الامتحانات تبدأ ( للصف الرابع والخامس الابتدائى يوم السبت 16 يناير المقبل حتى الاثنين 18 يناير - وللصف السادس الابتدائى بدأ من يوم الاربعاء 20 يناير وحتى السبت 23 يناير - وللصف الاول والثانى الاعدادى بدأ من يوم السبت 23 يناير وحتى الخميس 28 يناير ) مضيفا ان امتحانات الشهادة الاعدادية تبدأ فى يوم السبت 30 يناير وحتى الخميس 4 فبراير..



وعن امتحانات المدارس الفنية فانها تبدأ بالتوازى مع امتحانات النقل من بدايتها فى 16 يناير،.



وقد وجة محافظ الدقهلية الى وكيل وزارة التربيه والتعليم ضرورة الالتزام بالجدول الذى تم اعتمادة.



وشدد المحافظ لوكيل وزارة التربية والتعليم باهمية اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلبة والتلاميذ لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص مشيرا الى اهمية تنفيذ الاجراءات الاحترازية حرصا على سلامة الجميع.