مصرع أمين شرطة بطلق ناري داخل شرطة النجدة بالدقهلية

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 02:49 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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لفظ أمين شرطة من قوة إدارة شرطة النجدة بمحافظة الدقهلية أنفاسه الأخيرة بطلقه نارية أثناء عبثه بسىلاحه الأميري داخل محل عمله

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير امن الدقهلية اخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث الدقهلية يفيد بمصرع امين شرطة داخل شرطة المجده بعيار ناري من سلاحه الأميري اثناء عبثه به.

علي الفور انتقل مدير الامن وقيادات المديرية وتبين مصرع حمادة هلال محمد احمد نوسا البحر امين شرطة من قوة ادارة شرة النجده بالدقهلية


وتحرر عن الواقعة المحضر الازم للعرض علي النيابة ومباشرة التحقيقات والتي صرحت بالدفن وتسليم جثمان امين الشرطه لزويه.


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